المجلس الأوروبي يعدل تفويض «يوبام - ليبيا» لتشمل مكافحة الإرهاب ومهربي البشر

القاهرة - بوابة الوسط: (ترجمة) هبة هشام | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 02:53 مساء
سفن حربية تابعة للعملية صوفيا. (أرشيفية: الإنترنت)

تبنى المجلس الأوروبي، اليوم الإثنين، قرارًا بتفويض بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود الليبية «يوبام - ليبيا» لمساعدة السلطات الليبية في جهود مكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار في البشر والإرهاب.

وحدد المجلس تفويض البعثة الجديد حتى 30 يونيو من العام 2020، وخصص ميزانية تبلغ 61.6 مليون يورو للفترة نفسها، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للمجلس.

وسبق ووافق المجلس على تفويض بعثة «يوبام - ليبيا» مهام التخطيط للعمليات المستقبلية للبعثات الأوروبية المدنية في ليبيا، بالتعاون والتنسيق مع السلطات الليبية.

وتعمل البعثة مع السلطات الليبية في مجال بناء القدرات، وتطبيق القانون ومكافحة الجريمة، وتطوير استراتيجية متكاملة لإدارة الحدود، ودعم التخطيط الاستراتيجي والتنسيق مع السلطات المعنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبو نوارة مدربا للأهلي طرابلس
رياضة محلية
ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
عربى
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
أحد مؤسسي «غضب فزان» عن مذكرة النائب العام: مستعد للمثول أمام القضاء
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
انخفاض حاد لـ«داو جونز» مع هبوط أسهم «جونسون آند جونسون» 10%
اقتصاد
قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بؤبؤ عينيك يعكس مدى حالة إجهادك