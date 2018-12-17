المجلس الأوروبي يعدل تفويض «يوبام - ليبيا» لتشمل مكافحة الإرهاب ومهربي البشر

سفن حربية تابعة للعملية صوفيا. (أرشيفية: الإنترنت)

تبنى المجلس الأوروبي، اليوم الإثنين، قرارًا بتفويض بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود الليبية «يوبام - ليبيا» لمساعدة السلطات الليبية في جهود مكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار في البشر والإرهاب.

وحدد المجلس تفويض البعثة الجديد حتى 30 يونيو من العام 2020، وخصص ميزانية تبلغ 61.6 مليون يورو للفترة نفسها، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للمجلس.

وسبق ووافق المجلس على تفويض بعثة «يوبام - ليبيا» مهام التخطيط للعمليات المستقبلية للبعثات الأوروبية المدنية في ليبيا، بالتعاون والتنسيق مع السلطات الليبية.

وتعمل البعثة مع السلطات الليبية في مجال بناء القدرات، وتطبيق القانون ومكافحة الجريمة، وتطوير استراتيجية متكاملة لإدارة الحدود، ودعم التخطيط الاستراتيجي والتنسيق مع السلطات المعنية.