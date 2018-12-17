غدًا.. إطلاق قافلة شاحنات الوقود والغاز باتجاه الجنوب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 02:50 مساء

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط إطلاق قافلة الشاحنات المحملة بالوقود والغاز من مستودع مصراتة النفطي باتجاه مستودع سبها غدًا الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاستعدادات «تسير بشكل جيّد، ووفق المخطط المرسوم».  

وقدّرت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الكميات المحمّلة بنحو ثلاثة ملايين لتر بنزين سيارات، و1.2 مليون لتر وقود ديزل، و80 طن غاز مسال (غاز الطهي). 

يشار إلى أن القافلة تسير تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وبالتنسيق مع جهات أمنية مختلفة لضمان تأمين مسار الشاحنات والحفاظ على أمن وسلامة السائقين.

كانت المؤسسة الوطنية للنفط و شركة البريقة لتسويق النفط أعلنتا الأسبوع الماضي إطلاق خطة متكاملة لإيصال الوقود ومحاربة آفة التهريب في الجنوب الليبي بناء على المتابعة الحثيثة من جانب المؤسسة الوطنية للنفط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أبو نوارة مدربا للأهلي طرابلس
رياضة محلية
ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
عربى
حوار مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الموقتة
ليبيا
أحد مؤسسي «غضب فزان» عن مذكرة النائب العام: مستعد للمثول أمام القضاء
ليبيا
الجدل يلاحق التعديلات الدستورية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
انخفاض حاد لـ«داو جونز» مع هبوط أسهم «جونسون آند جونسون» 10%
اقتصاد
قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بؤبؤ عينيك يعكس مدى حالة إجهادك