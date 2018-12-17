غدًا.. إطلاق قافلة شاحنات الوقود والغاز باتجاه الجنوب الليبي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط إطلاق قافلة الشاحنات المحملة بالوقود والغاز من مستودع مصراتة النفطي باتجاه مستودع سبها غدًا الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاستعدادات «تسير بشكل جيّد، ووفق المخطط المرسوم».

وقدّرت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الكميات المحمّلة بنحو ثلاثة ملايين لتر بنزين سيارات، و1.2 مليون لتر وقود ديزل، و80 طن غاز مسال (غاز الطهي).

يشار إلى أن القافلة تسير تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وبالتنسيق مع جهات أمنية مختلفة لضمان تأمين مسار الشاحنات والحفاظ على أمن وسلامة السائقين.

كانت المؤسسة الوطنية للنفط و شركة البريقة لتسويق النفط أعلنتا الأسبوع الماضي إطلاق خطة متكاملة لإيصال الوقود ومحاربة آفة التهريب في الجنوب الليبي بناء على المتابعة الحثيثة من جانب المؤسسة الوطنية للنفط.