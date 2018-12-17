1.1 مليار دينار إيرادات الضرائب حتى نهاية أكتوبر

معيتيق خلال اجتماع مع مديري مصلحتي الجمارك والضرائب. (مجلس الوزراء)

كشفت مصلحتا الضرائب والجمارك، صباح اليوم الإثنين، عن الإيرادات خلال العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع نائبي مديري مصلحتي الجمارك والضرائب، اللذين استعرضا أمام النائب المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل في المصلحتين.

وتم خلال الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، الكشف عن إيرادات مصلحة الجمارك، التي بلغت أكثر من 451 مليون دينار، حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بنسبة تقدر 57% من المستهدف، حسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.

فيما بلغت قيمة إيرادات الضرائب 1.1 مليار دينار حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، بنسبة تقدر 91% من المستهدف للسنة الجارية.

وأكد معيتيق أن الهدف من الاجتماع ليس للتعرف على حجم الإيرادات، وإنما للحث على بذل المزيد من الجهد والعمل على الرفع من كفاءة العاملين بهدف زيادة نسبة الأداء بالمصلحتين.