السراج لرئيس المفوضية: العمل في مسار الانتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 02:35 مساء
السراج ورئيس مفوضية الانتخابات. (الصفحة الرسمية للسراج)

أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الاتفاق مع عدد من النواب المساعدين للأمين العام للأمم المتحدة والبعثة الأممية بليبيا على أهمية الاستعانة بخبرات دولية لتقديم المساعدة الفنية والتقنية إذا احتاجت المفوضية ذلك، وأن يجرى العمل في مسار الانتخابات تحت مظلة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر المجلس بمدينة طرابلس مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وبحث السراج مع رئيس المفوضية المتطلبات التي تحتاج إلى استكمال لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية.

وأكد حرصه الشديد على دعم المفوضية لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية وشفافية.

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