تراجع عملات أجنبية وعربية بالسوق الموازية

سجلت عملات أجنبية وعربية تراجعًا مقابل الدولار الليبي في تعاملات السوق الموازية اليوم الإثنين.

وانخفض سعر صرف الدولار الأميركي إلى 4.77 دينار اليوم، مقابل 4.80 دينار أمس، بفارق قرشين اثنين، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجع اليورو بفارق 4 قروش، مسجلا 5.36 دينار اليوم، مقارنة بـ5.40 دينار أمس، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.87 دينار مقابل 5.90 دينار، بفارق 3 قروش.

وسجلت الليرة التركية تراجعًا طفيفًا بواقع قرش واحد، لتبلغ 0.89 دينار اليوم مقابل 0.90 دينار أمس، في حين انخفض الدينار التونسي إلى 1.53 دينار ليبي مقارنة بـ1.56 دينار ليبي أمس.