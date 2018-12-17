كهرباء مصراتة بعد حادث القزيري: وقفة احتجاجية وقطع الخدمة

جانب من الوقفة الاحتجاجية لموظفي شركة الكهرباء في مصراتة. (شركة الكهرباء)

نظم موظفو الشركة العامة للكهرباء بمصراتة وقفة احتجاجية عقب محاولة خطف القائم بوظيفة مدير إدارة توزيع الوسطى المهندس عبدالهادي مفتاح القزيري، مطالبين الجهات الأمنية بإلقاء القبض على القائمين بعملية الخطف.

وأعلن الموظفون، في بيان نقلته صفحة الشركة العامة للكهرباء على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إيقاف تقديم الخدمات لجميع الجهات بالمدينة اعتبارًا من اليوم إلى أن تقوم الجهات المسؤولة بالمدينة بأخذ التدابير اللازمة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض مدير إدارة توزيع الوسطى لمحاولة خطف على يد مسلحين مجهولين وتعرض سيارته إلى وابل من الرصاص.

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وحذر المجتجون، خلال الوقفة الاحتجاجية اليوم، من استمرار إيقاف تقديم الخدمات الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار الشبكة وانقطاع التيار الكهربائي، في حالة عدم تلبية مطالبهم.

ونوه الموظفون إلى «تكرار هذه الاعتداءات على السادة العاملين بالشركة العامة للكهرباء بمختلف تخصصاتهم المتمثلة في الاعتداءات اللفظية والضرب والخطف وسرقة المركبات الآلية الخاصة بالشركة والمحولات والمحطات والأسلاك والأعمدة وكل معدات الشبكة».