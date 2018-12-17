بالصور.. انطلاق الاحتفال بالذكرى الثانية لتحرير سرت من «داعش»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 12:00 مساء
من احتفال مدينة سرت بالذكرى الثانية للتحرير من «داعش». (بلدية سرت)

بدأ منذ قليل احتفالات مدينة سرت بالذكرى الثانية للتحرير من تنظيم «داعش» الإرهابي، وذلك في قاعة الاحتفالات بمجمع واغادوغو.

ويشارك في الاحتفال عميد بلدية سرت مختار المعداني وقيادات شعبية وعسكرية وأمنية. وكانت المدينة شهدت تجهيزات للبنية التحتية وأعمال نظافة استعدادًا للاحتفال.

وفي 17 ديسمبر من العام 2016، أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج رسميًا تحرير مدينة سرت، مشيرًا إلى أن الحرب على الإرهاب في ليبيا لم تنته بعد.

جاء ذلك بعد مرور ثمانية أشهر من بداية عمليات قوات البنيان المرصوص ضد «داعش» في سرت.

من احتفال مدينة سرت بالذكرى الثانية للتحرير من «داعش». (بلدية سرت)
من احتفال مدينة سرت بالذكرى الثانية للتحرير من «داعش». (بلدية سرت)
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