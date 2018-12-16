احتفالا بإشهار جمعية... رحلة ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة في أوجلة

نظمت جمعية «نلتقي لنرتقي» التعليمية لإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدية أوجلة، نزهة ترفيهية لفئتي «التوحد» و«متلازمة داون» بعد إشهار الجمعية التي نظمت حفلا بالمناسبة تحتَ شعار «أنا من المجتمع».

وقالت رئيسة الجمعية نجاة ابحيري لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن النزهة الترفيهية تأتي في إطار اهتمامات الجمعية بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أنها اشتملت على أنشطة ترفيهية وترويحية من وجبة للغذاء واحتفالية بسيطة وبعض من الألعاب الذهنية وتدريبات للخرز والتطريز لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.

وأضافت ابحيري أن جمعية «نلتقي لنرتقي» تسعى إلى مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة على الاندماج في المجتمع وإشراكهم في البرامج العادية لتغيير أجوائهم اليومية.

وأوضحت رئيسة الجمعية أن النزهة الترفيهية استهدفت 15 شخصًا من الذكور والإناث من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة أوجلة، حيث جرى تكريمهم وتسليمهم جوائز وألعاب في نهاية النّزهة.

نظمت جمعية نلتقي لنرتقي التعليمية لإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة بأوجلة نزهة ترفيهية لفئتي (التوحد ومتلازمة داون) وذلك احتفالًا بإشهار الجمعية واهتمامها بهذه الشريحة.