مصلحة الأحوال المدنية توافق على فتح مكاتب إصدار جديدة في سرت

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 16 ديسمبر 2018, 08:16 مساء

وافق رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر، على افتتاح مكاتب إصدار جديدة بالمدينة من أجل تخفيف الضغط على المكاتب الحالية وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في البلدية، وفق المكتب الإعلامي للمصلحة.

وأجرى بالتمر الذي زار مدينة سرت اليوم الأحد، لقاءات مع عميد البلدية مختار المعداني وعضو المجلس البلدي غيث أوحيدة وآمر قوة حماية وتأمين سرت العميد النعاس عبدالله النعاس ومدير فرع مصلحة الأحوال المدينة بالمدينة يوسف العصلب.

وأوضح مكتب إعلام المصلحة أن بالتمر ناقش خلال اجتماعه مع عميد بلدية سرت مختار المعداني، إمكانية افتتاح مكاتب إصدار جديدة بالمدينة من أجل تخفيف العبء عن المواطنين، حيث أبدى بالتمر موافقته لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين.

وأضاف أن زيارة بالتمر إلى بلدية سرت «تأتي فى إطار مساعيه المستمرة من أجل تطوير العمل وتذليل المعوقات وفتح مكاتب جديدة فى العديد من البلديات من أجل تخفيف معاناة المواطنين في الحصول على ما يحتاجونه من خدمات مدنية».

وأشار مكتب الإعلام إلى أن بالتمر تابع خلال الزيارة أعمال الصيانة بالمكتب الرئيسى لمصلحة الأحوال المدنية بسرت، وتعهد بتلبية مطالبات الموظفين في مكاتب المصلحة بكل مايحتاجونه من دعم لوجستي وتقني من أجل انجار أعمالهم بأقصى سرعة.

وقال مكتب الإعلام إن بالتمر «أكد حرص كافة المسؤولين في مصلحة الأحوال المدينة على تقديم خدمات جليلة للمواطنين في أسرع وقت وأقل مجهود وبما يحافظ على الهوية الليبية دون العبث بها من خلال أحدث التقنيات الحديثة».

ولفت مكتب الإعلام إلى أن زيارة بالتمر إلى مدينة سرت «تأتي بعد زيارات عديدة قام بها إلى مدن الجنوب، وإلى مدينة بنغازي للوقوف على أوضاع مكاتب المصلحة في المنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية، من أجل الوقوف على سير العمل وتحديث منظومة العمل فى مصلحة الأحوال المدينة من أجل الحفاظ على الهوية الليبية وتمكين المواطن الليبى من الحصول على أفضل خدمات».

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