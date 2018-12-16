الجهات الأمنية في طبرق تعدم 10 طن من مخدر الحشيش

أثناء إعدام مخدر الحشيش بمقر القاعدة البحرية في طبرق. (الإنترنت)

أعدمت الجهات الأمنية في طبرق، اليوم الأحد، حوالي 10 طن من مخدر الحشيش عثر عليها داخل حاويات بميناء طبرق البحري يوم الخميس الماضي.

وقال رئيس مركز جمارك ميناء طبرق البحري محمد زايد لـ«بوابة الوسط» إن «هناك حاويات وصلت يوم 25 نوفمبر الماضي إلى ميناء طبرق البحري لصالح شركة اسمها (بنغازي) لكن تبين أن هذه الحاويات ليس لها صاحب».

وأضاف أنهم استأذنوا الجهات المختصة والمسؤولة لفتح الحاويات وتفتيشها «بأمر النيابة العامة في طبرق»، وعثروا على «قرابة 10 طن من مخدر الحشيش في حاويتين ذات 22 قدم فتم إبلاغ كافة الأجهزة الأمنية وبحضور منطقة طبرق العسكرية تم إعدام كامل الكمية داخل القاعدة البحرية».

واستغرب زايد «الإشاعات وبث الفتن من خلال مواقع التواصل الإجتماعي حول خروج حاويات أخرى مليئة بمخدر الحشيش» مؤكدا أن «هذا الخبر غير صحيح وعارٍ عن الصحة لسبب وجود قوة أمنية تتمركز على بوابة الميناء ولن يسمح لأي شيء بالدخول أو الخروج إلا بعد أخذ الإذن وكافة الموافقات بذلك».