جلالة يبحث مع ناشطين من سبها تقديم الدعم للنازحين والمتضررين بالمدينة

اجتمع المفوض بوزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني، يوسف جلالة، اليوم الأحد، مع عدد من ناشطي المجتمع المدني من سبها، لبحث آلية التعاون مع الوزارة حول تقديم الدعم الصحي وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، خاصة الأحياء المتضررة.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله استعراض الأنشطة التي يقدمها فريق العمل في تقديم الدعم الإنساني للنازحين والمتضررين بالمدينة، بالإضافة إلى الأوضاع الإنسانية لأهالي المدينة واحتياجاتهم الملحة.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن جلالة أشاد خلال اللقاء الذي أقيم بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، بجهود الفريق في تقديم الدعم الإنساني لأهالي سبها، وأكد على التنسيق معهم في توفير الاحتياجات الإنسانية المطلوبة في القريب العاجل.