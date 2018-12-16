مصرف الوحدة فرع جالو يباشر توزيع السيولة النقدية ويؤكد توافرها

تواصل إدارة فرع مصرف الوحدة في مدينة جالو بمنطقة الواحات جنوب شرق ليبيا، توزيع السيولة النقدية لعملاء المصرف للأسبوع الثاني على التوالي بسقف سحب 750 دينار للحسابات الجارية و250 دينار للحسابات التي لا ترد إليها مرتبات.

وقال مدير مصرف الوحدة فرع جالو، ناصر اهويدي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إنّ المصرف مستمر في توزيع السيولة خلال الأسبوع القادم «من دون عجز أو نقص»، وأكد توافرها لدى المصرف «بفضل عدد من التجار والمواطنين الذي يقومون بإيداعات نقدية في حساباتهم الشخصية».

وأكّد اهويدي، أنّ فرع مصرف الوحدة في جالو يقدم كافة الخدمات الأخرى من استخراج بطاقات الفيزات للأغراض الشّخصية، وخدمات العملاء من الاستفسارات، واستخراج دفاتر الصّكوك، والإيداعات وغيرها حيث تجري عمليات المصرف «على ما يرام» بحسب تعبيره.