مصرف الوحدة فرع جالو يباشر توزيع السيولة النقدية ويؤكد توافرها

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | الأحد 16 ديسمبر 2018, 06:18 مساء

تواصل إدارة فرع مصرف الوحدة في مدينة جالو بمنطقة الواحات جنوب شرق ليبيا، توزيع السيولة النقدية لعملاء المصرف للأسبوع الثاني على التوالي بسقف سحب 750 دينار للحسابات الجارية و250 دينار للحسابات التي لا ترد إليها مرتبات.

وقال مدير مصرف الوحدة فرع جالو، ناصر اهويدي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إنّ المصرف مستمر في توزيع السيولة خلال الأسبوع القادم «من دون عجز أو نقص»، وأكد توافرها لدى المصرف «بفضل عدد من التجار والمواطنين الذي يقومون بإيداعات نقدية في حساباتهم الشخصية».

وأكّد اهويدي، أنّ فرع مصرف الوحدة في جالو يقدم كافة الخدمات الأخرى من استخراج بطاقات الفيزات للأغراض الشّخصية، وخدمات العملاء من الاستفسارات، واستخراج دفاتر الصّكوك، والإيداعات وغيرها حيث تجري عمليات المصرف «على ما يرام» بحسب تعبيره.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
عربى
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
انخفاض حاد لـ«داو جونز» مع هبوط أسهم «جونسون آند جونسون» 10%
اقتصاد
قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: لقاء مرتقب يجمع السراج وحفتر
ليبيا
الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير يدحض الشائعات
ليبيا
بعد منشورات لـ«داعش».. أمن الرجبان يناشد المتغيبين عن العمل العودة
ليبيا
في العدد 160: لقاء السراج وحفتر المرتقب وضحايا الرصاص العشوائي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«جونسون آند جونسون» تعلم باحتواء منتجاتها على مواد مسرطنة