اللجنة المعنية بنازحي أوباري تستعجل صرف التعويضات للمتضررين

استعجلت اللجنة المعنية بنازحي أوباري، صرف التعويضات المخصصة للأهالي المتضررين في المنطقة لتمكينهم من ترميم منازلهم ودعم الاستقرار بالمنطقة، بحسب ما نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع أعضاء اللجنة، اليوم الأحد، مع المفوض بوزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني يوسف جلالة بمقر ديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلام إن الاجتماع خصص لبحث نتائج أعمال اللجنة والصعوبات التي تواجهها في توفير الدعم الإنساني وتحديد الاحتياجات الإنسانية لنازحي أوباري في المنطقة الغربية.

وأضافت أن اللجنة طالبت خلال اللقاء «تدخل وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين وضرورة الإسراع في صرف التعويضات للأهالي المتضررين لترميم بيوتهم ودعم الاستقرار بالمنطقة، بالإضافة الى تفعيل مشروع تشغيل محطة أوباري الكهربائية لأهميتها في التخفيف من طرح الأحمال وتشجيع النازحين على الاستقرار وتحريك العجلة الاقتصادية بالمنطقة».

ونوهت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إلى أن اللجنة المعنية بنازحي أوباري «ستقدم تقريرها السنوي، مصحوبا بقائمة الاحتياجات لأهالي أوباري القاطنين بالمنطقة الغربية، وتوفير الدعم اللازم لهم» دون تحديد موعد لتقديم التقرير.