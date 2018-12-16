شركة البريقة تؤكد استمرار عمليات إمداد الوقود بشكل طبيعي

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، اليوم الأحد، استمرار عمليات إمداد الوقود بشكل اعتيادي وطبيعي، مشيرة إلى أن عمليات الاستلام البحرية والإمدادات مستمرة، وفق بيان نشرته الشركة عبر موقعها على الإنترنت.

وقالت الشركة إن الناقلة «ريزبون» الراسية بالرصيف البحري لميناء الشعاب ستغادر الميناء اليوم بعد أن أنهت تفريغ شحنتها من وقود البنزين المقدرة بحوالي 32 مليون لتر، لتسمح للناقلة «أنوار أفريقيا» التي تتأهب للدخول مساء اليوم على رصيف الميناء لتفريغ حمولتها من وقود البنزين المقدرة بحوالي 32 مليون لتر.

وأشارت شركة البريقة لتسويق النفط إلى أن الناقلة «غاز يونيتد» مازالت مستمرة في تفريغ حمولتها من الغاز المسال المقدرة بحوالي 3745 طن، كما باشرت الناقلة «تازربو» الراسية بميناء مصراتة البحري مساء أمس السبت، في تفريغ شحنتها من الغاز المسال المقدرة بحوالي 1647 طن.

وتوقعت شركة البريقة دخول الناقلة «أنوار الخليج» مساء اليوم الأحد، إلى ميناء مصراتة وعلى متنها شحنة من وقود كيروسين الطيران تقدر بحوالي 5042 طن متري، وأكدت أن عمليات الإمداد مستمرة بشكلها الطبيعي والاعتيادي من مستودع الزاوية عبر خطوط الإمداد.