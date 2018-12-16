شركة البريقة تؤكد استمرار عمليات إمداد الوقود بشكل طبيعي

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأحد 16 ديسمبر 2018, 05:43 مساء

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، اليوم الأحد، استمرار عمليات إمداد الوقود بشكل اعتيادي وطبيعي، مشيرة إلى أن عمليات الاستلام البحرية والإمدادات مستمرة، وفق بيان نشرته الشركة عبر موقعها على الإنترنت.

وقالت الشركة إن الناقلة «ريزبون» الراسية بالرصيف البحري لميناء الشعاب ستغادر الميناء اليوم بعد أن أنهت تفريغ شحنتها من وقود البنزين المقدرة بحوالي 32 مليون لتر، لتسمح للناقلة «أنوار أفريقيا» التي تتأهب للدخول مساء اليوم على رصيف الميناء لتفريغ حمولتها من وقود البنزين المقدرة بحوالي 32 مليون لتر.

وأشارت شركة البريقة لتسويق النفط إلى أن الناقلة «غاز يونيتد» مازالت مستمرة في تفريغ حمولتها من الغاز المسال المقدرة بحوالي 3745 طن، كما باشرت الناقلة «تازربو» الراسية بميناء مصراتة البحري مساء أمس السبت، في تفريغ شحنتها من الغاز المسال المقدرة بحوالي 1647 طن.

وتوقعت شركة البريقة دخول الناقلة «أنوار الخليج» مساء اليوم الأحد، إلى ميناء مصراتة وعلى متنها شحنة من وقود كيروسين الطيران تقدر بحوالي 5042 طن متري، وأكدت أن عمليات الإمداد مستمرة بشكلها الطبيعي والاعتيادي من مستودع الزاوية عبر خطوط الإمداد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
عربى
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
انخفاض حاد لـ«داو جونز» مع هبوط أسهم «جونسون آند جونسون» 10%
اقتصاد
قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: لقاء مرتقب يجمع السراج وحفتر
ليبيا
الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير يدحض الشائعات
ليبيا
بعد منشورات لـ«داعش».. أمن الرجبان يناشد المتغيبين عن العمل العودة
ليبيا
في العدد 160: لقاء السراج وحفتر المرتقب وضحايا الرصاص العشوائي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«جونسون آند جونسون» تعلم باحتواء منتجاتها على مواد مسرطنة