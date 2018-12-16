بلدية طبرق تبحث فتح «سلخانة» عامة تخضع لمواصفات الجودة والرقابة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 16 ديسمبر 2018, 05:33 مساء

بحث عميد بلدية طبرق الناجي مازق صباح اليوم الأحد مع منسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية ومدير مكتب الإصحاح البيئي ومدير مكتب الرخص ومدير مكتب التخطيط وآمر جهاز الحرس البلدي، فتح سلخانة عامة تخضع لمواصفات الجودة المعتمدة في البلدية.

وقال عميد بلدية طبرق الناجي مازق لـ«بوابة الوسط» إن السلخانة الجديدة (مذبح) ستكون خاضغة لمراقبة الجهات الأمنية والأجهزة الرقابية والصحية بمدينة طبرق، وسيديرها أطباء بيطريون للإشراف على عملية الذبح والسلخ للتأكد من سلامة المذبوحات.

وأضاف مازق أن السلخانة العامة سيجري العمل بها خلال الفترتين الصباحية والمسائية وسيجري تجهيزها بغرف مكيفة لحفظ اللحوم إلى حين توزيعها على القصابيين، مؤكدا فتح المجال لكافة المستثمرين «لمن يرغب في فتح سلخانة تكون تحت رقابة الأجهزة المختصة بالدولة».

وأشار إلى أن هناك «أعدادا كبيرة من محال بيع اللحوم بمدينة طبرق غير خاضعة للمراقبة من لحظة الذبح وصولا إلى مرحلة البيع للمواطنين الذين لا يدرون كيف تمت عملية الذبح وكيف وصلت اللحوم إلى امحال القصابين».

وأوضح مازق أن هذا ما دعا المجلس البلدي إلى الاجتماع مع الجهات ذات العلاقة من بحث إمكانية فتح سلخانة (مذبح) عام يخضع لمواصفات الجودة المعتمدة من قبل الجهات المعنية في البلدية لضمان سلامة اللحوم المباعة للمواطنين.

وأكد مازق أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على ضرورة «وجود ترخيص لمزاولة أي نشاط يتعلق ببيع اللحوم وإصدار بطاقات وشهادات صحية للعاملين بمحال بيع اللحوم والسلخانات الخاصة مع الكشف الطبي الدوري وتخصيص سيارة أو شاحنة مجهزة لنقل اللحوم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ردًا على أستراليا.. مهاتير محمد: ليس من حق الدول الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال
عربى
«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
انخفاض حاد لـ«داو جونز» مع هبوط أسهم «جونسون آند جونسون» 10%
اقتصاد
قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: لقاء مرتقب يجمع السراج وحفتر
ليبيا
الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير يدحض الشائعات
ليبيا
بعد منشورات لـ«داعش».. أمن الرجبان يناشد المتغيبين عن العمل العودة
ليبيا
في العدد 160: لقاء السراج وحفتر المرتقب وضحايا الرصاص العشوائي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«جونسون آند جونسون» تعلم باحتواء منتجاتها على مواد مسرطنة