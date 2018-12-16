دوريات مشتركة مكثفة بين الجيش والأمن في جالو

العبار يقف على خروج الدوريات المشتركة في جالو ومحطيها (بوابة الوسط)

قامت دوريات مشتركة لقوات تابعة لوزاة الداخلية وقوات الجيش بعمليات تمشيط صحراوية واسعة للمواقع الحيوية والحقول النفطية في نطاق بلدية جالو.

وقال مدير أمن جالو المقدم خالد العبار في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الدوريات شملت مقر الشركة التركية والسد الترابي حول المدينة، بالإضافة إلى الحقول النفطية حقل النخلة، ومجمع الآبار الجوفية وحقل أبو الطفل إلى امتياز بحر الرمال ومحطة 82.

دوريات صحراوية لتأمين الحقول النفطية

وأوضح العبار، أن هذه الدوريات المشتركة تأتي في إطار تأمين حدود مدينة جالو من الاختراقات الامنية، لافتًا إلى أن تعاون قوات الجيش وجهاز حرس المنشات النفطية بالمنطقة لحماية المنشات والتنسيق بينها والاستعداد التام للتعاون لمكافحة المجموعات الإرهابية التي استهدفت مؤخرا بلدية تازربو.

وأشار العبار، إلى أن مديرية أمن جالو وضعت خطة للدوريات والاستيقافات المستمرة داخل وخارج المدينة ومكافحة كافة الظواهر الهدامة التي تستهدف مناطق الجنوب بالتعاون مع مديريات الأمن المجاورة، مؤكدًا أنه ستشرع في ضبط الشارع العام ومكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والمباحث الجوازات العامة بعد أن قامت بحصر كافة العمالة الوافدة الى المنطقة.