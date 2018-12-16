وفد فني من البعثة الأممية يزور سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 16 ديسمبر 2018, 03:31 مساء
مجمع واغادوغو. (بوابة الوسط)

زار وفد فني من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عددًا من المواقع في مدينة سرت اليوم الأحد.

وقال مصدر إداري مرافق للوفد، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الزيارات شملت قاعات مجمع واغادغو، وميناء سرت البحري والمطار الدولي.

وأضاف المصدر أن الهدف من الزيارات هو تقييم القاعات المخصصة للاجتماعات واللقاءات، بعد طلب تقدمت به البلدية لاستضافة الملتقى الوطني الجامع في يناير المقبل.

وفي نوفمبر الماضي، وجه عميد بلدية سرت مختار المعداني، رسالة رسمية إلى اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد مشروع ومؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة، أكد فيها استعداد المدينة لاستضافة أعمال وجلسات اجتماعات اللجنة.

وضم الوفد مهندسين في الدعم اللوجستي وأمنيين وخبراء، ورافقهم خلال الزيارة عدد من مسؤولي المدينة.

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