السراج: توفير الإمكانات اللازمة لإعادة تأهيل مبتوري الأطراف

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 ديسمبر 2018, 02:48 مساء
السراج وممثلون عن ذوي الإعاقة. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، ضرورة توفير الإمكانات والأجهزة اللازمة لإعادة تأهيل مبتوري الأطراف وذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال لقائه وفدًا ضم ممثلين عن مبتوري الأطراف وذوي الإعاقة بمناطق طبرق ودرنة والقبة وبنغازي والجبل الأخضر وأجدابيا والبريقة والكفرة وطرابلس والزاوية وغريان وزوارة والزنتان، والقلعة، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بطرابلس الصعوبات التي تعاني منها شريحة ذوي الإعاقة، وإجراءات دعم مراكز إعادة التأهيل الخاصة بهذه الشريحة.

وأكد السراج ضرورة العمل على بناء كوادر وطنية والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى تذليل العقبات أمام صناعة وتركيب الأطراف وعمليات التوريد المطلوبة.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الشهداء والجرحى والمفقودين مهند يونس، ورئيس هيئة المفقودين الدكتور عبدالمولى أبوقرين، ورئيس هيئة الشهداء محمود الهري، ونائب رئيس هيئة المفقودين محمد الديب.

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