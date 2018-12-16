أحد مؤسسي «غضب فزان» عن مذكرة النائب العام: مستعد للمثول أمام القضاء

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأحد 16 ديسمبر 2018, 02:39 مساء
مواطنون من بنت بيه يؤيدون مطالب حراك «غضب فزان». (بوابة الوسط)

أعرب أحد مؤسسي حراك «غضب فزان»، بشير الشيخ، عن استعداده للمثول أمام القضاء بخصوص أمر الضبط والإحضار الصادر من وكيل النيابة بمكتب النائب العام، نوري الغالي، في حال كان هناك «قضاء نزيه».

وأضاف الشيخ في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط» أن مذكرة الضبط والإحضار مكونة من ثلاث صفحات، وبها عدة تهم ضده منها تأجيج الرأي العام وتضليله، واصفًا ذلك بأنه «أمر عارٍ من الصحة».

وفي نوفمبر الماضي، أصدر مكتب النائب العام مذكرة ضبط وإحضار لبشير الشيخ وعبدالعزيز إغنيمة وتسليمها إلى وحدة الضبط بمكتب النائب العام، بتهمة «التحريض على قفل حقلي الفيل والشرارة وإيقاف ضخ النفط منهما».

اقرأ أيضًا: مدن في الجنوب الليبي تتظاهر تأييدًا لمطالب حراك «غضب فزان»

لكن الشيخ عبّر عن استغرابه من وجود اسم عبدالعزيز إغنيمة في أمر القبض ذاته، وهو لا يمت بأي صلة بحراك «غضب فزان». وأوضح «بعد التحري والسؤال عن من هو عبدالعزيز إغنيمة علمت بأنه شخص من مدينة الزنتان كان سابقًا في حماية الحقول النفطية وله علاقة بحادث قديم لقفل حقل الشرارة وهو حاليًا لا تربطه أي صلة حتى بأمن المنشآت».

وعبّر عن اعتقاده أن «زج اسمه مع اسمي لربط الحدثين ببعض وحتى لا يقال بأن مكتب النائب العام ضد أهل فزان تحديدًا».

وبشأن تشكيك الكثيرين حول أمر الضبط والإحضار الصادر في حقه خاصة أنه صادر بتاريخ 26 نوفمبر، ولاعتقاد البعض بأن الحراك بدأ بعد هذا التاريخ، أكد «أن المراسلة صحيحة، وأن الحراك بدأ منذ تاريخ 2 أكتوبر الماضي».

واعتبر الشيخ أن تصريحات المجلس الرئاسي الأخيرة بصرف مستحقات مالية الكتيبة 30 مشاة الموجودة في حقل «الشرارة» النفطي، والتي تفوق 20 مليون دينار ليبي «تضليل للرأي العام»، واصفًا ربطها بحراك فزان بأنها «مؤشر خطير».

وبيَّن أن «مستحقات الكتيبة المالية موضوع منفصل عن المطالب العشرة الواضحة والصريحة للحراك»، والتي اعتبرها الشيخ «أبسط حقوق المواطنين وحاجاتهم الأساسية»، مؤكدًا أن «الكتيبة 30 اختارت فقط الوقوف مع مطالب المتظاهرين لقفل حقل الشرارة بصورة سلمية والحراك مستمر لحين تلبية هذه المطالب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تشاوري» الملتقى الوطني: اتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية وخلافات حول الآليات؟ ...
ليبيا
السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام ...
ليبيا
جرس إنذار من «بروكنغز»: قطاع الصحة الليبي في حالة شبه انهيار
ليبيا
انخفاض حاد لـ«داو جونز» مع هبوط أسهم «جونسون آند جونسون» 10%
اقتصاد
قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: لقاء مرتقب يجمع السراج وحفتر
ليبيا
الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير يدحض الشائعات
ليبيا
بعد منشورات لـ«داعش».. أمن الرجبان يناشد المتغيبين عن العمل العودة
ليبيا
في العدد 160: لقاء السراج وحفتر المرتقب وضحايا الرصاص العشوائي
ليبيا
المصرف المركزي: إقفال حقل الشرارة النفطي يتسبب بخسائر 30 مليون دولار يوميًا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«جونسون آند جونسون» تعلم باحتواء منتجاتها على مواد مسرطنة