أعمال صيانة مع احتفال سرت بذكرى التحرير من «داعش»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 16 ديسمبر 2018, 12:48 مساء
حملة لإزالة الاقواس المدمرة نتيجة معارك تحرير سرت من تنظيم داعش. (بلدية سرت)

أعلن المجلس البلدي بسرت تنفيذ مشاريع صيانة للبنية التحتية بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثانية لتحرير المدينة من تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأشار الناطق الرسمي باسم المجلس، محمد الأميل، في تصريح إلى «بوابة الوسط» السبت إلى إزالة الأقواس المدمرة والآيلة للسقوط كافة التي تضررت، كما تستهدف الحملة الأقواس كافة بمختلف شوارع المدينة الرئيسة والفرعية.

وأوضح الأميل أن المشروع الثاني الذي بدأ العمل فيه أمس، هو صيانة الحفر كافة في الطرق الرئيسة والطرق الفرعية، بالإضافة إلى تنظيف المتنزهات والحدائق والشوارع الرئيسة كافة، ونقل مكبات القمامة إلى مكبات أخرى خارج المدينة.

وبدأت بلدية سرت طلاء جانبي الطريق الرئيس من جزيرة الزعفران وحتى جزيرة أبوهادي لمسافة 10 كيلومترات، كما جرى استبدال أعمدة الإنارة كافة بالطريق الرئيس المزدوج بأعمدة أخرى جديدة، وإصلاح عدد آخر من الأعمدة التى بها أضرار بسيطة، وتركيب 15 عمود كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية. كما جرى تزيين الحدائق والمتنزهات، ومداخل المجمع الحكومي ومجمع قاعات واغادوغو.

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