ضبط 5 شاحنات لتهريب الوقود إلى تشاد

الشاحنات والمهربين عقب ضبطهم. (كتيبة سبل السلام)

أعلنت كتيبة سبل السلام، التابعة للجيش الوطني الليبي، ضبط 5 شاحنات لتهريب الوقود إلى تشاد.

وأشارت الصفحة الرسمية للكتيبة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن معظم سائقي هذه الشاحنات يحملون الجنسية التشادية والسودانية، مشيرة إلى القبض عليهم عند بوابة الحطب التي تعتبر منفذ للعصابات التشادية والارهابيين الي دول الجوار، ونوهت إلى مصادرة هذه الشاحنات بشكل رسمي ونقلها الي مدينة الكُفرة.

يشار إلى أن «سبل السلام» نفذت دورية إستمرت لمدة ثلاثة أيام جابت خلالها مساحات شاسعة في الجنوب الغربي لمطاردة فلول المجموعات الإرهابية وعصابات المعارضة التشادية، بناءً على تعليمات القيادة العامة للجيش.