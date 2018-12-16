دوريات صحراوية لتأمين الحقول النفطية

إحدى الدوريات التابعة لمديرية أمن جالو. (حقل أبوالطفل)

أجرت مديرية أمن الواحات - جالو بالتعاون مع كتيبة الاستطلاع الرابعة الواحات دورية مشتركة صحراوية على الحدود الإدارية للمديرية والحقول النفطية المجاورة وصولاً إلى حقل أبوالطفل وبحر الرمال.

وجرى تسيير عدة دوريات مشتركة للاطمئنان على الأوضاع الأمنية بالحقول النفطية والمحطات التابعة لها، وفق الصفحة الرسمية لحقل أبوالطفل.

وأكد آمر وحدة حماية أصول حقل أبوالطفل، العقيد رجب بداد، أمس السبت خلال استقباله مدير الأمن وآمر السرية الرابعة والدوريات السبت أن الأوضاع الأمنية بالحقل والمحطات التابعة له مستقرة وتحت السيطرة الكاملة للجيش الوطني.

يشار إلى أن إنتاج حقل أبوالطفل النفطي يبلغ نحو 80 ألف برميل يوميًا.