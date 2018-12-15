مصدر عسكري: هذه حقيقة إصابة المنصوري والتمركز في بونجيم

سيارة عسكرية تمر بجانب منشآة نفطية بمنطقة الهلال النفطي. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى مسؤول مكتب الإعلام باللواء «73 مشاة» المنذر عمر الخرطوش، الأخبار المتداوله عبر مواقع التواصل الأجتماعي والتي تفيد بإصابة آمر غرفه عمليات خليج السدرة وعمليات اجدابيا العميد فوزي المنصوري.

وقال الخرطوش لـ«بوابة الوسط»، السبت، إن «هذه الأخبار عارية عن الصحة جمله وتفصيلًا ومجرد شائعات لا يعلم ما الغرض منها»، مؤكدًا أن «المنصوري بصحة جيده».

كما أوضح الخرطوش، أن «قوات الجيش الليبي تحركت من نقاط تمركزها في ودان وهون وتقدمت إلى بونجيم ووادي بي»، مؤكدًا أن «الأمور بالهلال النفطي وجنوبه تحت السيطرة، ودوريات الإستطلاع تتقدم بشكل متواصل في مواقع متقدمه دون التمركز بها، ولا توجد دوريات تتمركز بالموقعين المذكورين».

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وطالب الخرطوش، «تحري الدقه والمصداقية في نقل الأخبار، وعدم نشر الأخبار بشكل عشوائي ومربك وخاطئ جدا ، لأن هذا سيظهر القوات المسلحة في صورة سيئة، مشيرًا أن وحدات الجيش الليبي تتمركز بمواقع متقدمه بالهلال النفطي وجنوبه ومستعده وفي حاله تأهب، وتقوم بمناورات تدريبية بشكل يومي تحسبًا لائ طاري».