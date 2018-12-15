البعثة الأممية تدين الاعتداء على أسرة صلاح المرغني في طرابلس

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم السبت، الاعتداء على أسرة صلاح المرغني مما أدى إلى مقتل زوجته وإصابته أمام أطفالهما بمنزل العائلة في العاصمة طرابلس فجر اليوم.

وشددت البعثة في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» على ضرورة «أن تنتهي عمليات القتل خارج القانون على غرار العصابات والإخفاء القسري في طرابلس الكبرى».

كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة «تقديم الجناة للعدالة» وأكدت أن «هذه جرائم تنتهك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين».

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واقتحمت مجموعة مسلحة، فجر اليوم، منزل آمر «كتيبة الفرسان» صلاح المرغني، الكائن بمنطقة قصر بن غشير في العاصمة طرابلس، حيث جرى إطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى.

وأوضح صبحي شقيق المرغني، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المرغني أُصيب بثلاث رصاصات، ونُقل إلى العناية المركزة بمستشفى معيتيقة، فيما تلقت زوجته رصاصة قاتلة.

ويعد المرغني من قادة الميليشيات المعروفة في المواجهات بين المجموعات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس العام الماضي، وكانت كتيبته تتمركز بطريق المطار، قبل أن يجبر على الانسحاب منها.