«مالية الوفاق»: صرف مرتبات السفارات بعد القطاعات العامة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 08:08 مساء

قررت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني تأجيل صرف مرتبات موظفي السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، أو تسوية المستحقات المالية عليها خلال السنوات الماضية، إلا بعد تغطية مرتبات الموظفين العاملين بالقطاعات العامة في داخل البلاد.

ونقل مصدر من الوزارة، اليوم السبت، عن المفوض بوزارة المالية فرج بومطاري تأكيده أن «مرتبات السفارات 2016 ستحفظ في الوقت الحالي» وأن «الأولوية ستكون لمرتبات العام 2018 لجميع القطاعات؛ وذلك نتيجة إيقاف السيولة من مصرف ليبيا المركزي».

وأضاف المصدر الذي تحدث إلى «بوابة الوسط» أنه «لن يتم العمل على تحويل مرتبات السفارات ولا تسوية مستحقات سنوات سابقة إلا بعد تغطية السيولة لمخصصات المرتبات العام 2018».

وفي سبتمبر الماضي، طالب عددٌ من الدبلوماسيين الليبيين والعاملين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، في خطاب مفتوح إلى المفوض بوزارة المالية بحكومة الوفاق، بدفع رواتبهم المتأخرة منذ 3 سنوات.

وحدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بداية العام الجاري، عدد العاملين الموفدين إلى السفارات والقنصليات والبعثات الليبية في الخارج بـ1452 وظيفة فقط. وبلغ نصيب وزارة الخارجية منها 883 وظيفة، موزعين على 141 سفارة وقنصلية وبعثة حول العالم، أما باقي الوزارات فقد خُصِّص لها 414 وظيفة.

وتعاني وزارة الخارجية الليبية تداخلات في مهامها، وتضاربًا في اختصاصاتها؛ ما انعكس على نشاط أغلب بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

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