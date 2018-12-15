السراج يبحث مع القيادات العسكرية والأمنية مستجدات الترتيبات الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 07:46 مساء

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي، فائز السراج، صباح اليوم السبت، مع عدد من القيادات الأمنية والعسكرية لبحث ومناقشة مستجدات عملية الترتيبات الأمنية في طرابلس.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس مركز العمليات المشتركة اللواء حسين عبدالله، ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية اللواء حماد أحمد عبود، وأعضاء اللجنة ومسؤول التنسيق ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن القادة العسكريين والأمنيين قدموا خلال الاجتماع «شرحًا عن ما تم تنفيذه من تدابير أمنية وعسكرية لتأمين طرابلس الكبرى، ومن بينها عمليات التمركز وإجراءات التنسيق بين اللجنة وبعثة الأمم المتحدة».

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج «القائد الأعلى أصدر تعليماته فيما يخص الخطوات المقبلة، وتوفير ما يلزم لنجاحها لتشمل مستقبلاً المدن الليبية الأخرى».

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