الخطوط الأفريقية تعيد طائرتين إلى العمل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 15 ديسمبر 2018, 07:17 مساء

أعادت شركة الخطوط الجوية الأفريقية طائرتين إلى العمل في ليبيا بعد سنوات من العمل بجمهورية ليتوانيا.

وقال المكتب الإعلامي للشركة السبت: «إن الطائرتين كانتا تعملان لدى شركة سمول بلانت في دولة لتوانيا».

ولفت المكتب إلى «إن الطائرتين الإيرباص ذواتي التسجيل 5A-ONL ( 320 ) و5A-ONJ ( 320 )
ستخضعان لبعض الفحوصات الروتينية تمهيدا لدخولهما الشبكة، بعدما أعادت الشركة تسجيلهما مجددًا بمنظومة الطيران المدني الليبي».

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وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الطائرتين «سيشكل دخولهما الشبكة من جديد نقلة كبيرة لحل بعض المختنقات التي كانت تواجه الشركة».

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