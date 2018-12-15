السراج يشكل لجنة لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون رعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 06:51 مساء

قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تشكيل لجنة لمراجعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2014 الخاص برعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، وفق ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء السراج بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم السبت، ممثلين عن أهالي الشهداء والجرحى والمفقودين، بحضور وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني محمد الهيثم، والمستشار المالي ميلود الرجباني، والمستشار القانوني عادل الشتيوي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع «ناقش كافة المسائل التي تهم هذه الشريحة من المواطنين، حيث تقرر تشكيل لجنة بشأن تنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2014 الخاص برعاية أسر الشهداء والجرحى والمفقودين، على أن تحرص اللجنة على مراجعة لائحة تنفيذ القانون والتأكيد على تفعيله».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أن السراج أبدى خلال الاجتماع «استعداده للمتابعة وتذليل ما يعيق التنفيذ»، مؤكداً «ضرورة الالتزام بمنح المزايا والحقوق التي يتضمنها القانون، التي تشمل الحقوق المعنوية والمادية كافة».

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