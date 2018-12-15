السراج يصدر تعليمات بزيادة رواتب المتقاعدين وإدراجها في الترتيبات المالية للعام 2019

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج «أصدر تعليماته بمراجعة مرتبات المتقاعدين أسوة بالعاملين ومعاشات الضمان، على أن يتم زيادة كافة رواتب المتقاعدين وأن تدرج القيمة في الترتيبات المالية لعام 2019».

جاء ذلك خلال استقبال السراج اليوم السبت، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، رئيس جمعية رابطة المتقاعدين بحضور المستشار المالي لرئيس المجلس الرئاسي ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع «تناول مطالب وحقوق المتقاعدين» مضيفا أن السراج «وجه بتسوية المشاكل السابقة لتولي حكومة الوفاق مسؤولياتها حسب القانون والقرارات الصادرة بالخصوص وتكليف مراقب مالي بصرف المستحقات العالقة اعتباراً من الأول من يناير 2019».

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فقد وجه السراج أيضا «بإتخاذ الإجراءات اللازمة من إعداد قوائم بالأعداد وكل ما يلزم لتنفيذ هذه التعليمات».