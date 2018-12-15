جهاز مكافحة الهجرة يرحل 28 مهاجر غير شرعي إلى مصر

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 15 ديسمبر 2018, 05:32 مساء
المهاجرون المصريون أثناء ترحيلهم إلى منفذ السلوم. (الإنترنت)

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية في طبرق، اليوم السبت، عن ترحيل 28 مهاجر غير شرعي من مصر إلى بلادهم، بعد توقيفهم إثر تسللهم عبر الأسلاك الشائكة على الحدود بين البلدين خلال الفترة الماضية.

وقال الناطق باسم الجهاز أحمد جبريل الشاعري لـ«بوابة الوسط» إن «أكثر عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين نقوم بترحيلهم بإستمرار أسبوعيا هم من الجنسية المصرية الذين يتسللون عبر منفذ إمساعد البري أو عن طريق الأسلاك الشائكة ما بين الحدود الليبية والمصرية أو عن طريق منطقة بحر الرمال العظيم جنوب واحة الجغبوب».

وأضاف جبريل أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية بطبرق رحل اليوم «28 مهاجر غير شرعي مصري الجنسية حيث قمنا بتسليمهم للجانب المصري عبر منفذ السلوم البري وتوقيع تعهد بعدم فعل هذا الأمر وضرورة أن يكون الدخول إلى ليبيا بأوراق صحيحة عن طريق الجهات الرسمية».

وطالب الناطق باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية أحمد جبريل الشاعري، العمال الأجانب في مدينة طبرق «بضرورة إنهاء وتسوية إجراءاتهم من حيث الشهادة الصحية وأوراق الإقامة وغيرها وإلا سيعتبر مهاجر غير شرعي وسيتم ترحيلهم على الفور».

يشار إلى أن حركة الهجرة غير الشرعية تنشط على الشريط الحدودي الممتد من منطقة إمساعد شمالا إلى واحة الجغبوب وبحر الرمال العظيم جنوبا بمسافة يصل طولها إلى نحو 650 كلم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: لقاء مرتقب يجمع السراج وحفتر
ليبيا
الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير يدحض الشائعات
ليبيا
بعد منشورات لـ«داعش».. أمن الرجبان يناشد المتغيبين عن العمل العودة
ليبيا
في العدد 160: لقاء السراج وحفتر المرتقب وضحايا الرصاص العشوائي
ليبيا
المصرف المركزي: إقفال حقل الشرارة النفطي يتسبب بخسائر 30 مليون دولار يوميًا
ليبيا
أصبوحة شعرية للشاعر سعد الغاتي في سبها
ثقافة وفن
الدولار يفشل في كسر حاجز الخمسة دنانير
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: القضاء والإنصاف وحماية المقدرات الوطنية (4-6)
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: وحدة المؤسسات وتأمين الخدمات العامة (3-6)
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قلب بشري يعيد طائرة أدراجها