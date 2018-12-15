اليونان تضبط شحنة مخدرات متجهة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 03:29 مساء
جزء من شحنة المواد المخدرة التي صادرتها السلطات اليونانية

أوردت وكالة الأنباء اليونانية أن سلطات اليونان صادرت شحنة كبيرة من المواد المخدرة، بقيمة تبلغ 100 مليون يورو، كانت على متن سفينة تحمل علم سورية ومتجهة إلى ليبيا.

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وذكرت السلطات اليونانية، أمس الجمعة، أن الشحنة المصادرة كانت على متن سفينة الشحن «نوكا»، تحمل العلم السوري، وتم احتجازها في بجزيرة كريت.

وأوضح خفر السواحل اليوناني أن السفينة كانت في طريقها إلى مدينة بنغازي، وتحمل ستة أطنان و51.7 كجم من الحشيش، وأكثر من ثلاثة ملايين قرص من مادة «كبتاغون» المخدرة.

وذكر مسؤولو خفر السواحل أن «المواد المخدرة كانت مخبأة داخل ثمان حاويات من أصل 18 حاوية كانت تحملها السفينة، التي انطلقت من سورية في طريقها إلى مدينة بنغازي».

ونفى طاقم السفينة، وهم عشرة سوريين وهندي، علاقتهم بالشحنة المهربة ونفوا علمهم بوجودها على متن السفينة.

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