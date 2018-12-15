العثور على قذيفة هاوتزر في طريق الأقواس بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 15 ديسمبر 2018, 02:28 مساء
قذائف هاوتزر (أرشيفية: الإنترنت)

تمكن أفراد سرية نزع الألغام والمخلفات، التابعة لقوة حماية وتأمين سرت، من العثور على مفخخة معدة للتفجير، بعد ورود معلومة عنها من قبل مواطن أفاد بموقعها على طريق الأقواس في مدخل مدينة سرت.

وقال مصدر عسكري تابع للسرية نزع الألغام إن أفراد السرية توجهوا إلى الموقع المبلغ عنه، حيث جرى اكتشاف المفخخة والعمل على وضع خطوط حمراء في محيطها لحماية المارة، قبل أن يتمكنوا من تفكيكها.

تبين أثناء إجراءات ضبط المفخخة أنها قذيفة هاوتزر كبيرة الحجم. وأوضح المصدر أن القذيفة هي الثانية التي يعثر عليها في أقل من 48 ساعة، بعد العثور على متفجرات ومفخخات بمستشفى بن سينا في سرت.

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