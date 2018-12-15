وقفة احتجاجية لرجال القضاء غدًا في طرابلس تنديدًا بالتعدي على محكمة العزيزية

طرابلس - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 02:10 مساء

ينظم قضاة ووكلاء نيابة ومحامون، صباح غدٍ الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في العاصمة طرابلس، تنديدًا بتعدي أحد المسلحين على محكمة العزيزية، وإهانة القاضي ووكيل نيابة بها وتهديدهما.

وتعرّض قاضي محكمة العزيزية نوري صوان، ومدير النيابة عبد المنعم السهلي، في جلسة محاكمة أول من أمس الخميس، لاعتداء على يد أحد أقارب شخص متهم بالاعتداء على عميد كلية التربية بالعزيزية.

واستنكر اتحاد مؤسسات المجتمع المدني وتجمع أعيان ووجهاء ورشفانة الاعتداء، مؤكدًا في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، رفضه التام لمثل «هذه الأعمال الخارجة عن القانون، محذرين من الاختراقات الأمنية التي ترتكبها التشكيلات المسلحة في ورشفانة».

اقرأ أيضًا: أعيان ورشفانة يستنكرون الاعتداء على قاضي محكمة العزيزية نوري صوان

وحمّل البيان وزارة الداخلية ومديرية أمن الجفارة تداعيات الاعتداء على السلطة القضائية بمحكمة العزيزية، مطالبين أعضاء مجلسي النواب والدولة الممثلين لمنطقة ورشفانة بتمتين تواصلهم مع ناخبيهم، وأن يمارسوا دورهم الفعال في حث السلطات التنفيذية والجهات المعنية على القيام بواجبها ومساءلتها.

ودعا اتحاد مؤسسات المجتمع المدني وتجمع أعيان ووجهاء ورشفانة الاعتداء في بيانهم، القيادات الاجتماعية والسياسية والمدنية إلى تحمل واجباتهم والتزاماتهم الأخلاقية، وأن يقوموا بالتواصل الفعال مع جميع الأطراف المعنية، خاصة حكومة الوفاق الوطني، وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي، والعمل على إيجاد مَخرَج للانفلات الأمني والممارسات الخارجة عن القانون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قصة مثيرة لأبرز جامع عربي للأعمال الفنية
ثقافة وفن
استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: لقاء مرتقب يجمع السراج وحفتر
ليبيا
الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير يدحض الشائعات
ليبيا
بعد منشورات لـ«داعش».. أمن الرجبان يناشد المتغيبين عن العمل العودة
ليبيا
في العدد 160: لقاء السراج وحفتر المرتقب وضحايا الرصاص العشوائي
ليبيا
المصرف المركزي: إقفال حقل الشرارة النفطي يتسبب بخسائر 30 مليون دولار يوميًا
ليبيا
أصبوحة شعرية للشاعر سعد الغاتي في سبها
ثقافة وفن
الدولار يفشل في كسر حاجز الخمسة دنانير
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: القضاء والإنصاف وحماية المقدرات الوطنية (4-6)
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: وحدة المؤسسات وتأمين الخدمات العامة (3-6)
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قلب بشري يعيد طائرة أدراجها