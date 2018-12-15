وقفة احتجاجية لرجال القضاء غدًا في طرابلس تنديدًا بالتعدي على محكمة العزيزية

ينظم قضاة ووكلاء نيابة ومحامون، صباح غدٍ الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في العاصمة طرابلس، تنديدًا بتعدي أحد المسلحين على محكمة العزيزية، وإهانة القاضي ووكيل نيابة بها وتهديدهما.

وتعرّض قاضي محكمة العزيزية نوري صوان، ومدير النيابة عبد المنعم السهلي، في جلسة محاكمة أول من أمس الخميس، لاعتداء على يد أحد أقارب شخص متهم بالاعتداء على عميد كلية التربية بالعزيزية.

واستنكر اتحاد مؤسسات المجتمع المدني وتجمع أعيان ووجهاء ورشفانة الاعتداء، مؤكدًا في بيان اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، رفضه التام لمثل «هذه الأعمال الخارجة عن القانون، محذرين من الاختراقات الأمنية التي ترتكبها التشكيلات المسلحة في ورشفانة».

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وحمّل البيان وزارة الداخلية ومديرية أمن الجفارة تداعيات الاعتداء على السلطة القضائية بمحكمة العزيزية، مطالبين أعضاء مجلسي النواب والدولة الممثلين لمنطقة ورشفانة بتمتين تواصلهم مع ناخبيهم، وأن يمارسوا دورهم الفعال في حث السلطات التنفيذية والجهات المعنية على القيام بواجبها ومساءلتها.

ودعا اتحاد مؤسسات المجتمع المدني وتجمع أعيان ووجهاء ورشفانة الاعتداء في بيانهم، القيادات الاجتماعية والسياسية والمدنية إلى تحمل واجباتهم والتزاماتهم الأخلاقية، وأن يقوموا بالتواصل الفعال مع جميع الأطراف المعنية، خاصة حكومة الوفاق الوطني، وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة الجويلي، والعمل على إيجاد مَخرَج للانفلات الأمني والممارسات الخارجة عن القانون.