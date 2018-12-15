«حماية وتأمين سرت» تعلن التأهب.. وقوة من الجيش تصل جنوبي المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 01:45 مساء

قال مصدر عسكري تابع لقوة حماية وتأمين سرت إن غرفة تأمين وحماية سرت رفعت درجة التأهب القصوى في المدينة وضواحيها.

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وأوضح المصدر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن  أفراد القوة كثفوا الليلة الماضية دورياتهم جنوبي وجنوبي غرب المدينة، لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل أخرى بالخصوص.

يأتي ذلك في وقت أكدت فيه مصادر أمنية متطابقة لـ«بوابة الوسط» أن قوة عسكرية تابعة للقيادة العامة للجيش وصلت الليلة الماضية مناطق «وادى بي» و«أبونجيم» و«اللود الزراعي»، عن طريق الجفرة، وأن القوة سيّرت دوريات في هذه المناطق على متن عربات صحرواية مسلحة، وأقامت نقاط استيقاف موقتة حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

كما أفاد سكان في مناطق «وادى جارف» و«وادى زمزم»، المتاخمة لمدينة سرت، بأن طيرانًا مجهولاً يحلق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

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وأكد مصدر أمني، لـ«بوابة الوسط»، أن الطيران المذكور يراقب تحركات يشتبه في أنها لعناصر من تنظيم «داعش»  جنوبي سرت، عقب ورود معلومات عن تواجد لعناصر التنظيم في تلك المناطق.

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