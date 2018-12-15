الاتحاد الأوروبي يجدد مهمة صوفيا لـ 3 أشهر

وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تجديد مهمة صوفيا البحرية، العاملة قبالة الساحل الليبي، ولمدة ثلاثة أشهر أخرى.

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وأعطت إيطاليا الموافقة على هذا التمديد، الذي وُصف بأنه «فنيًا» أي أنه لا يحمل طابعًا سياسيًا، بعد أن أصرت إيطاليا وخاصة رابطة الشمال التي ينتمي إليها وزير الداخلية اليميني ماتيو سالفيني على تغيير قواعد عمل المهمة.

والبعثة التي تشرف على عملية بحرية كبيرة قبالة سواحل ليبيا، كانت في حالة من الجمود لعدة أسابيع، لأن الحكومة الإيطالية، وخصوصًا ماتيو سالفيني، الذي عمل على عرقلة عملية التمديد، طالب بتغيير قواعد عملها، لكنه اختار في نهاية المطاف التنازل لتجنب المزيد من المواجهة مع أوروبا.

وتعرض رئيس الوزراء جوزيبي كونتي إلى ضغوط نظرائه في الاتحاد الأوروبي، خلال قمة الاتحاد الخميس والجمعة الماضين في بروكسل. وقال إن إيطاليا تدعو إلى «استكمال عملية صوفيا بشكل يمنع هبوط المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في موانئ إيطاليا سوى في حال حصول عمليات الإنقاذ في المياه الإقليمية للبلاد».

وترفض غالبية الدول الأوروبية تغيير طبيعة عمل صوفيا، مما يعني أن عملية التمديد الفني المعلنة لمدة ثلاثة أشهر لا تتجاوز كونها حلاً وسطًا موقتًا في انتظار تغيير شامل لمهمة صوفيا أو التخلي عنها.

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وعلى صعيد آخر، قرر سفراء دول الاتحاد الأوروبي أيضًا تمديد مهمة «يوبام-ليبيا» الأوروبية، للمساعدة في ضبط الحدود الليبية لمدة 18 شهرًا، وتمكينها من ميزانية قدرها 18 مليون يورو.