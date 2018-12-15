طيران مجهول يجوب سرت ووادي زمزم وجارف ‬

قال سكان في مناطق «وادى جارف» و«وادى زمزم»، المتاخمة لمدينة سرت، إن طيرانًا مجهولاً يحلق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأفاد مصدر أمني، «بوابة الوسط»، بأن الطيران المذكور يراقب تحركات يشتبه في أنها لعناصر من تنظيم «داعش» جنوبي سرت، عقب ورود معلومات عن تواجد لعناصر التنظيم في تلك المناطق.

وقصف طيران حربي مجهول الليلة الماضية رتلاً مسلحًا يعتقد أنه يضم عناصر فارّة من تنظيم «داعش» في منطقة وادي جارف، وفق إفادات للسكان، قال أحدهم، في اتصال مع «بوابة الوسط»، إن القصف سمعه أهالي المنطقة في جنوب وادي جارف القريبة من منطقة «ازكير».