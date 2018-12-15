طيران مجهول يجوب سرت ووادي زمزم وجارف ‬

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 15 ديسمبر 2018, 01:25 مساء

قال سكان في مناطق «وادى جارف» و«وادى زمزم»، المتاخمة لمدينة سرت، إن طيرانًا مجهولاً يحلق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأفاد مصدر أمني، «بوابة الوسط»، بأن الطيران المذكور يراقب تحركات يشتبه في أنها لعناصر من تنظيم «داعش»  جنوبي سرت، عقب ورود معلومات عن تواجد لعناصر التنظيم في تلك المناطق.

وقصف طيران حربي مجهول الليلة الماضية رتلاً مسلحًا يعتقد أنه يضم عناصر فارّة من تنظيم «داعش» في منطقة وادي جارف، وفق إفادات للسكان، قال أحدهم، في اتصال مع «بوابة الوسط»، إن القصف سمعه أهالي المنطقة في جنوب وادي جارف القريبة من منطقة «ازكير».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استنفار في زوارة و«المنطقة العسكرية الغربية» تنفي علاقتها بأسبابه
ليبيا
4 ظواهر إيجابية تنعش الكرة الليبية في ديسمبر
رياضة محلية
«جريدة الوسط»: لقاء مرتقب يجمع السراج وحفتر
ليبيا
الحملة الوطنية للتطعيمات: إقبال كبير يدحض الشائعات
ليبيا
بعد منشورات لـ«داعش».. أمن الرجبان يناشد المتغيبين عن العمل العودة
ليبيا
في العدد 160: لقاء السراج وحفتر المرتقب وضحايا الرصاص العشوائي
ليبيا
المصرف المركزي: إقفال حقل الشرارة النفطي يتسبب بخسائر 30 مليون دولار يوميًا
ليبيا
أصبوحة شعرية للشاعر سعد الغاتي في سبها
ثقافة وفن
الدولار يفشل في كسر حاجز الخمسة دنانير
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: القضاء والإنصاف وحماية المقدرات الوطنية (4-6)
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: وحدة المؤسسات وتأمين الخدمات العامة (3-6)
ليبيا
«ذا ناشيونال إنترست»: ماذا يجب أن يتغير حتى تزدهر ليبيا؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قاوم الخرف بكوب عصير برتقال