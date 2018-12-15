السوق الموازية: تباين أداء العملات الدولية أمام الدينار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 01:18 مساء

استهلت العملة الأميركية تعاملات الأسبوع اليوم السبت بزيادة طفيفة عن سعرها نهاية الأسبوع الماضي، في حين زادت العملة الأوروبية الموحدة، واستقرت العملة البريطانية.

فقد سجل الدولار 4.81 دينار اليوم، مقابل 4.83 أول من أمس الخميس، كان الدولار قد كسر حاجز الخمسة دينارات قبل نحو أسبوعين ( 2 ديسمبر الماضي).

وفي الوقت الذي استقر فيه سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 5.90 دينار دون تغيير عن سعره يوم الخميس الماضي، حقق اليورو زيادة بوصوله إلى 5.42 دينار، بفارق ستة قروش عن سعره أول من أمس.

ولم يشهد كل من الدينار التونسي والليرة التركية  تغيرا يذكر، إذ جرى تداول العملة التونسية عند 1.55 دينار، والعملة التركية عند 0.89 دينار. 

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