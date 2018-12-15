نشرة الصيد البحري: البحر مضطرب غدا والرؤية متوسطة أثناء سقوط الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 12:48 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت، أن يكون البحر غدا الأحد مضطربا بأمواج تصل إلى 4 أمتار على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة، و3 أمتار على الساحل الممتد من البريقة إلى شحات.

وأشار المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم، إلى أن الرؤية جيدة اليوم، لكنها ستكون متوسطة غدا أثناء سقوط الأمطار.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
ـ السماء قليلة للسحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم السبت قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

ـ الريح جنوبية غربية (باش) إلى شمالية غربية ( شرش)، تتراوح سرعتها ما بين 1.5  إلى 30 عقدة

ـ ارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى ثلاثة أمتار، وغدا يصل الموج إلى 3.25 متر إلى 4 أمتار على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

ـ البحر خفيف الموج إلى قليل الإضطراب، ويكون مضطربا غدا الأحد على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة.

ـ درجة حرارة سطح البحر ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية.

ـ الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

الساحل من الخليج إلى طبرق
ـ السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار جيدة ومتفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على الساحل الممتد من بنغازي إلى درنة.

ـ الريح غربية على ساحل الخليج، وتهب رياح جنوبية شرقية (شلوق) إلى جنوبية غربية (باش) على باقي الساحل، وتتحول غدا الأحد إلى رياح شمالية غربية (شرش)، بسرعة تتراوح مابين 10 إلى 20 عقدة، وتتراوح ما بين 25 إلى 30 عقدة على الساحل الممتد من البريقة إلى طبرق.

ـ ارتفاع الموج يتراوح  ما بين 0.75 متر إلى مترين، يزيد غدا الأحد إلى ما يتراوح بين 2.25 متر إلى ثلاثة أمتار على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات.

ـ البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب غدا الأحد، على الساحل الممتد من البريقة إلى شحات.

ـ درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

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