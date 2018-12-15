حالة الطقس في ليبيا اليوم السبت 15 ديسمبر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تقلبات جوية اليوم السبت على مناطق الشمال الغربي، مصحوبة برياح نشطة إلى قوية، وفرصة سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بينما رصد تحرك للمنخفض الجوي من مساء اليوم إلى مناطق الشمال الشرقي.

رأس جدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

فرصة سقوط أمطار متفرقة اليوم، وتكون جيدة على بعض المناطق، تصحبها خلايا من السحب الرعدية. ومن المتوقع سقوط حبات البرد على بعض المناطق، وجريان بعض الأدوية المحلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة إلى قوية السرعة، تصل سرعتها إلى (60كم/س)، خاصة على المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15-20مْ) ولا تتجاوز (12مْ) على المناطق الجبلية.

سرت سهل بنغازي حتى مساعد - جالو - مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم السبت، خاصة على مناطق الجبل الأخضر. ومن المتوقع سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، وتكون اليوم غربية معتدلة السرعة على بنغازي ومناطق الخليج، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-24مْ) ولا تتجاوز (15مْ) على الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على مناطق الجفرة، والرياح غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (15-20مْ)