«تشاوري» الملتقي الوطني: تعافي الاقتصاد ووضع حد لنهب المقدرات الوطنية (6 ـ 6)

اعتبر المشاركون في اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني «الوضع الاقتصادي حجر الأساس في معاناة المواطنين الليبيين»، وقال قسم واسع من المشاركين إن «استشراف الاقتصاد الليبي ومستقبل الوطن يحتاج إلى خطط محكمة وواقعية تعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني وتقطع تدريجيًا مع ثقافة الريع والاتكال وتعيد لليبيين روح المبادرة والكد والاجتهاد في طلب الرزق».

وجاء في التقرير النهائي للمسار الذي نظمه مركز الحوار الإنساني، بدعم من البعثة الأممية، إن معاناة الليبيين «وإن كان البعض يستسهل اختزالها في مصطلحات وجمل مكررة على غرار غلاء الأسعار وانهيار قيمة العملة وانقطاع السلع الأساسية وشح السيولة، فإنها تعني مآسٍ يومية في الواقع القومي للمواطن الليبي: كم من رجل أعمال وتاجر خسر رأس ماله ومورد رزقه بسبب انهيار قيمة الدينار الليبي ..؟ كم من رب أسرة يخضع لابتزاز «تجار الأزمة» للحصول على سيولة تسد رمق عائلته وتحفظ كرامته ..؟ كم من شيخ وامرأة وطفل بقي رهين مستشفيات خاصة في دول الجوار لأن من يعولهم لم يتلق راتبه أولم يتمكن من سحبه من المصرف؟».

وقال «إن الجمل السياسية والاقتصادية حول ضرورة إصلاح النظام المصرفي والحد من تهافت السياسية النقدية ودعم التنمية، ومهما بلغت من درجات الدقة الفنية والفصاحة اللغوية، فإنها لا تفصح إلا عن جانب محدود من الواقع اليومي الصعب الذي يعاني منه المواطن الليبي في الداخل والخارج وبهذا المعني، فإن المشاركين في المسار التشاوري وبقدر ما يؤكدون على ضرورة تكريس كل الجهود الوطنية والاستفادة من كل الكفاءات الليبية ـ وما أكثرها ـ لإقرار وإنفاذ سياسية اقتصادية ومالية ونقدية تخرج بنات الوطن وأبناءه من ضيق حال يكاد يخدش كرامتهم في قوت يومهم وصحتهم وحاجياتهم الأساسية ، فإنهم لا يترددون في دعوة كل المؤسسات والأجسام إلى اللجوء إلى الخبرات الأجنبية والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمجموعة الدولية لنقل خبرات الدول التي تعافت من أزمات مماثلة».

وأضاف التقرير «إذا لم تكن اجتماعات المسار التشاوري ـ رغم حضور عدد منهم من أساتذة الجامعات وخيرة الخبراء الذين تزخر بهم ليبيا ـ فرصة مناسبة للخوض في الشأن الاقتصادي والمالية بتفاصيله الفنية، فإن المشاركين بادروا انطلاقًا من تجربتهم الحياتية باقتراح خطوات عملية لحلحلة الأزمة أولها فك قيد المصارف وفروعها من سيطرة التشكيلات المسلحة. وأشاروا بالبنان إلى ممارسات بعض التشكيلات وتدخلها في تعيين أشخاص لا كفاءة لهم في مواقع عليا في المصارف والمؤسسات المالية».

ومن وجهة نظر قسم واسع من المشاركين في المسار التشاوري «فإن الأزمة الاقتصادية والمالية القائمة لا تعدو أن تكون انعكاسًا لحالة تعميم الفساد والجرأة غير المسبوقة على المال العام والثروات الوطنية في ليبيا، فيما يشبه حالة عبثية من النهب المنظم الذي لا رادع له، وبحرارة الغضب الذي يسكن كل مشارك ومشاركة حيال إهدار تجاوز كل حد وما يسببه ذلك من معاناة اقتصادية في بلد له كل مقومات الرخاء والرفاه».

وأشار التقرير إلى أن «النقاشات كثيرًا ما تعود إلى نقطة الانطلاق: وحدة المؤسسات وإعادة بناء الدولة. وفي جل النقاشات حول هذا الموضوع كثيرًا ما تتم الإشارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي فضلًا عن الأصول الليبية في الخارج التي يقترن الحديث عن العبث بها بإحساس خاص بالمرارة. ذلك أن قسمًا واسعًا من المشاركين في المسار التشاوري يعتبر أن هذه الأصول أمانة حمّلهم الله إياها للأجيال المستقبلية وأن لا مناص من محاسبة كل من يعبث بها لأنه تلاعب بمستقبل ليبيا وآمال شبابها».

وفي معرض الحديث عن المستقبل، فإن المشاركين «يجمعون على أن أي استراتيجية للتعافي الاقتصادي لا تضع في سلم أولوياتها تشجيع الشباب وتأهيلم وتمكينهم من المبادرة الخاصة وتوفير فرص عمل لائقة لهم هي استراتيجية منقوصة».

ووفق قسم واسع من المشاركين فإن «استشراف الاقتصاد الليبي ومستقبل الوطن يحتاج إلى خطط محكمة وواقعية تعمل على تنويع مصادر الدخل الوطني وتقطع تدريجيًا مع ثقافة الريع والاتكال وتعيد لليبيين روح المبادرة والكد والاجتهاد في طلب الرزق، فبقدر ما ارتبط الإسراف في التواكل على موارد الدولة والدعم غير العقلاني في بعض الأحيان للسلع الأساسية، بمحاولات شراء صمت الليبيين وتحويلهم لرعايا لا مواطنين طوال العقود الماضية، فإن تحررهم من الظلم يجب أن يعني انعتاقًا من الاتكال على الدعم ومعاشات القطاع العام، فتتحرر بذلك الطاقة الخلاقة الفردية والجماعية الليبية».

وتابع «ألم يثبت الليبيون أنهم قادرون رغم عجز الدولة وقلة حيلتها وشح السيولة على مجابهة الحياة اليومية وضمان العيش المشترك السلمي والحضاري ..؟ أليس الأحرى بهم في المستقبل القريب والبعيد أن يجعلوا ثرواتهم ومقدراتهم في خدمة هذه الطاقة الليبية الخلاقة لا في استحداث وظائف وهمية والتبذير بما يدمر روح المثابرة والجهاد التي حث عليها الدين الحنيف وحقق بفضلها الأجداد عزة ليبيا وشرفها ومجدها؟».

يشار إلى أن اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي شملت 77 جلسة في 43 بلدية في كل ربوع البلاد، وفي «مدن المهجر» التي تضم جاليات ليبية مهمة، كما شارك الليبيون في 1300 استبيان خاص بالمسار التشاوري، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وكان مركز الحوار الإنساني نظم في الفترة من 5 أبريل إلى 11 يوليو الماضي 77 اجتماعًا في 43 بلدية في الداخل وعدد من مدن المهجر، فضلًا عن مشاركة نحو 1300 استبيان، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

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