«المركزية لانتخابات المجالس البلدية» تعلن عن روابط صفحاتها الرسمية

مسنة تدلي بصوتها في انتخابات المجالس البلدية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أهابت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالمواطنين أن يتوخوا الحذر من الصفحات الوهمية التي تدعي انتسابها لصفحات اللجنة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمل على نشر أخبار غير صحيحة عن اللجنة المركزية ولجانها الفرعية.

وفي بيان بالخصوص، نُشر على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، أوردت اللجنة روابطًا ذكرت أنها الوحيدة والرسمية للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ولجانها الفرعية:

على «تويتر»

https://twitter.com/CcmceLy

على «فيسبوك»

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الرياينة

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي اوباري

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي درج

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي شحات

اللجنة الفرعية لانتخاب المجالس البلدية حي الأندلس

اللجنة الفرعية لانتخابات بلدية بني وليد

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس ادري الشاطي

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس الخمس

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس أوجلة

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس سلوق

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس براك الشاطي

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس تازربو

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس غدامس

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس الشويرف

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي تاجوراء

اللجنة الفرعية اإنتخاب المجلس البلدي كاباو

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي اجخره

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي توكره

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مراده

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي هراوة

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي درنة

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي رقدالين

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي امساعد

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي العجيلات

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي ساحل الجبل

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي اجدابيا

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الشقيقة

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الأبرق

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي باطن الجبل

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر خيار

اللجنة الفرعية لانتخاب المجالس البلدي الرجبان

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي السائح

اللجنة الفرعية لانتخاب المجالس البلدي الرحيبات

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الحرابة

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي بنغازي

اللجنة الفرعية لإنتخاب المجلس البلدي زلطن

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي بنت بية

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي البيضاء

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي لبلدية القلــــعة

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي وازن

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي القرضة الشاطئ

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الغريفة

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الزاوية الغرب

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي عين زارة

اللجنة الفرعية لانتخاب المجالس البلدي اسبيعة

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي صرمان

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي لزاوية الجنوب

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي سوق الخميس

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي ام الرزم

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي القبة

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي القيقب

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي جردس العبيد

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الأبيار

اللجنة الفرعية لإنتخاب المجلس البلدي وادي عتبة

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الزنتان

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي ككلة

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدى بير الأشهب

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدى قمينس

اللجنة الفرعية لإنتخاب المجلس البلدي طبرق

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي المرج

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي نسمة

اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي الشرقية

اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي القره بولي

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