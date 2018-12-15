متى تنتهي الفترة الانتقالية؟ وما هو دور الإعلام ؟ (5 ـ 6)

أظهر التقرير النهائي للمسار التشاوري للملتقى الوطني أن الأمل في إنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت شكل مطلبًا رئىسيًا أجمع عليه المشاركون في المسار التشاوري للملتقي الوطني.

وأشار التقرير إلى أن «لسان حال جل الليبيين الذي يستعجلون مرور وطنهم إلى وضع مستقر ومطمئن ودائم يقول: وكأن ليبيا لا يراد لها إلا المرور من تطرف إلى آخر. فطوال ما يزيد على أربعة عقود، ضجر الليبيون الركود والجمود وملّوه، حتي إذا بدأت عجلة التغيير في التحرك واستبشروا له سنة 2011 وجدوا أنفسهم في دوامة الانتقال والاستثناءات والإعلانات الدستورية التي تنتهي صلاحيتها بـ استعمالها مرة واحدة».

وقال «من منظور شرائح واسعة من الليبيين، فإن إجراء انتخابات على أساس قواعد دستورية متوافق عليها بما يفضي إلى حكومة وأجسام منتخبة، هوالشرط الرئيس الذي سيسمح بإنهاء حقيقي للمرحلة الانتقالية وأن تحقيق ذلك سيسهل التعاطي مع بقية الأولويات».

وسائل الإعلام

وناقش العديد من المشاركين الدور المهم الذي اضطلعت به وسائل الإعلام في ليبيا، و«الأثر السلبي الذي خلفته في كثير من الأحيان بسبب الخطابات المتشنجة، وطالبوا وسائل الإعلام بالمساهمة في إشاعة روح من التناغم ولعب دور إيجابي والابتعاد عن كل ما يثير النعرات والفتن».

وأوصى كثير من المشاركين «بوضع ميثاق شرف لوسائل الإعلام يجمع كافة العاملين في هذا المجال وكل المؤسسات الإعلامية بما يجعل هذا الميثاق نصًا ملزمًا يحدد الأولويات والشروط التي يتوجب على وسائل الإعلام اتباعها ويضمن التزامها بمبادئ الشفافية والحياد.

واقترح البعض العمل على توحيد الخطاب الإعلامي وتفعيل قوانين تنظم عمل المؤسسات الإعلامية بما يتوافق مع المعايير المهنية».

ودعا «عدد قليل من المشاركين إلى وضع خطة لضبط خطاب وسائل الإعلام وردع كل ما من شأنه التحريض على الفتنة وتهديد وحدة النسيج الاجتماعي».

يشار إلى أن اجتماعات المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي شملت 77 جلسة في 43 بلدية في كل ربوع البلاد، وفي «مدن المهجر» التي تضم جاليات ليبية مهمة، كما شارك الليبيون في 1300 استبيان خاص بالمسار التشاوري، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

وكان مركز الحوار الإنساني نظم في الفترة من 5 أبريل إلى 11 يوليو الماضي 77 اجتماعًا في 43 بلدية في الداخل وعدد من مدن المهجر، فضلًا عن مشاركة نحو 1300 استبيان، وما يقرب من 300 مشاركة مكتوبة عبر البريد الإلكتروني.

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