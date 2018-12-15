إصابة آمر «كتيبة الفرسان» في هجوم على منزله فجر اليوم

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | السبت 15 ديسمبر 2018, 09:48 صباحا

اقتحمت مجموعة مسلحة، فجر اليوم السبت، منزل آمر «كتيبة الفرسان» صلاح المرغني، الكائن في منطقة قصر بن غشير بالعاصمة طرابلس، حيث جرى إطلاق للرصاص أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى.

وأوضح صبحي شقيق المرغني، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المرغني أصيب بثلث رصاصات، ونُقل  إلى العناية المركزة بمستشفى معيتيقة، فيما تلقت زوجته رصاصة قاتلة.

ويعد المرغني من قادة الميليشيات المعروفة في المواجهات بين المجموعات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس العام الماضي، وكانت كتيبته تتمركز بطريق المطار، قبل أن يجبر على الانسحاب منها.

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