إقامة صلاة الجنازة على صلاح السموعي ظهر اليوم بطرابلس

العميد صلاح السموعي (الإنترنت)

تقام صلاة الجنازة، ظهر اليوم السبت، على جثمان المدير السابق لأمن طرابلس صلاح الدين السموعي، الذي توفي الأربعاء في العاصمة الإيطالية روما.

اقرأ أيضًا: المجلس الرئاسي: بغياب السموعي ليبيا خسرت مثالاً في تحمل المسؤولية

وصل جثمان السموعي إلى طرابلس أمس، ومن المقرر أن تقام مراسم جنازته في ميدان الشهداء بالعاصمة.

وكان السموعي تعرض لحادث إطلاق نار نوفمبر الماضي، نُقل إثره للعلاج في الخارج. وصرح رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية محمد بو عبد الله، لـ«بوابة الوسط» في وقت سابق، أن السموعي توفي في روما متأثرًا بجراحه.

ونشرت الصفحة الرسمية لقوة الردع الخاصة، بيانًا مقتضبًا في أعقاب الحادث جاء فيه: «بحمد الله وفضله تمكنا مساء اليوم الأربعاء من التوصل إلى الجناة الذين قاموا بإطلاق النار على السيد مدير الأمن السابق العميد صلاح السموعي».

اقرأ أيضًا: قوة الردع الخاصة تعلن القبض على منفذي محاولة اغتيال مدير أمن طرابلس السابق

ولفتت قوة الردع الخاصة إلى أن المنفذين هما: «أيمن سعيد وبلعيد زيدان، وبالاستدلال المبدئي اعترف المذكوران بارتكابهما الجريمة ودوافعها جنائية مبدئيًا، وتم تحديد مكان المركبة الخاصة بالمجني عليه بعد أن قام الجانيان بركنها بباحة مسجد بن طاهر بالهضبة و جارٍ الاستدلال معهما والإحالة».