بالصور.. مدن في الجنوب الليبي تتظاهر تأييدًا لمطالب حراك «غضب فزان»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 ديسمبر 2018, 10:00 مساء
مواطنون في ساحة الاستقلال بسبها يؤيدون حراك «غضب فزان»

نظّم عدد من الأهالي في عدة مدن ليبية تظاهرات مؤيدة لمطالب حراك «غضب فزان»، الذي أغلق حقل الشرارة النفطي، مقدمًا عشرة مطالب لتوفير الخدمات لمناطق الجنوب. 

وشملت التظاهرات مناطق «طرابلس، بنت بية، وادى الأجال، وادي الحياة، براك الشاطي، مرزق، وادي البوانيس، غات، العوينات، جرمة، الناصرية حجارة الطيور، وأخيرًا ساحة الاستقلال في سبها».

مواطنون في سبها يؤيدون مطالب حراك «غضب فزان»

ورفع المتظاهرون لافتات مؤيدة للمطالب التي رفعها حراك «غضب فزان»، محملين المسؤولين مسؤولية التدهور المعيشي وغياب الخدمات عن الجنوب وعدة مدن ليبية أخرى.

وأعلن حراك «غضب فزان» 10 مطالب بعد إغلاق حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد، في خطوة تصعيدية تستهدف الضغط على الجهات المسؤولة من أجل الاستجابة لتلك المطالب.

المصرف المركزي: إقفال حقل الشرارة النفطي يتسبب بخسائر 30 مليون دولار يوميًا

لكنّ رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، قال إن أي محاولة لدفع فدية للميليشيا المسلحة التي تغلق حقل الشرارة النفطي «ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي»، وأنه بدلاً عن ذلك يجب إنفاق هذه المبالغ المالية على الاستثمار في المجتمع المحلي، وتوفير وتحسين الخدمات الأساسية للفئات المهمشة في الجنوب.

وأقدم حراك «غضب فزان» الأسبوع الماضي، على قفل حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد، مطالبًا الحكومة بتلبية عدة مطالب، من بينها دعم المؤسسة العسكرية وحماية الحدود الجنوبية، إلى جانب توفير السيولة والوقود وإيجاد فرص عمل للشباب، وإعادة الإعمار إلى المناطق المتضررة.

صنع الله: دفع أي فدية للمليشيات لن يؤدي إلى إعادة فتح حقل الشرارة

وكان مصرف ليبيا المركزي قال إن إقفال حقل الشرارة النفطي، والذي نجم عنه «التوقف لإنتاج حوالي 300 ألف برميل نفط يوميًا» ، يتسبب بخسارة «تقدّر بحوالي 30 مليون دولار يوميًا».

مواطنون من مدينة غات يؤيدون مطالب حراك «غضب فزان»
مواطنون من بنت بيه يؤيدون مطالب حراك «غضب فزان»
مواطنون من براك الشاطئ يؤيدون مطالب حراك «غضب فزان»
مواطنون من بنت بيه يؤيدون مطالب حراك «غضب فزان»
بيان باسم أهالي سبها أعلنوا فيه تأييدهم حراك «غضب فزان»
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