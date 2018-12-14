مواطنون في سبها يؤيدون مطالب حراك «غضب فزان»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الجمعة 14 ديسمبر 2018, 08:31 مساء
بيان باسم أهالي سبها أعلنوا فيه تأييدهم حراك «غضب فزان»

أعلن عدد من سكان مدينة سبها، اليوم الجمعة، تأييدهم لحراك «غضب فزان»، ومطالبه العشرة التي وصفوها بـ«المشروعة».

وقدّم حراك «غضب فزان» 10 مطالب بعد إغلاق حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد، في خطوة تصعيدية تستهدف الضغط على الجهات المسؤولة من أجل الاستجابة لتلك المطالب.

لكنّ رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، قال إن أي محاولة لدفع فدية للميليشيا المسلحة التي تغلق حقل الشرارة النفطي «ستشكل سابقة خطيرة تهدد انتعاش الاقتصاد الليبي»، وأنه بدلاً عن ذلك يجب إنفاق هذه المبالغ المالية على الاستثمار في المجتمع المحلي، وتوفير وتحسين الخدمات الأساسية للفئات المهمشة في الجنوب.

صنع الله: دفع أي فدية للمليشيات لن يؤدي إلى إعادة فتح حقل الشرارة

بينما دان بيان صادر باسم أهالي المدينة، الجمعة، بـ«أشد العبارات التصريحات التي صدرت مؤخرًا من المسؤلين التي تصف أبناء فزان بالخيانة والإرهاب».

وأرجع البيان الأزمة الحالية إلى «تدهور الأوضاع المعيشية والانفلات الأمني وما ترتب عليه من أضرار لحقت بالمنطقة وأبنائها».

وأقدم حراك «غضب فزان» الأسبوع الماضي، على قفل حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد، مطالبًا الحكومة بتلبية عدة مطالب، من بينها دعم المؤسسة العسكرية وحماية الحدود الجنوبية، إلى جانب توفير السيولة والوقود وتوفير فرص عمل للشباب الجنوب، وإعادة الإعمار إلى المناطق المتضررة بالجنوب.

المصرف المركزي: إقفال حقل الشرارة النفطي يتسبب بخسائر 30 مليون دولار يوميًا

وكان مصرف ليبيا المركزي قال إن إقفال حقل الشرارة النفطي، والذي نجم عنه «التوقف لإنتاج حوالي 300 ألف برميل نفط يوميًا» ، يتسبب بخسارة «تقدّر بحوالي 30 مليون دولار يوميًا».

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