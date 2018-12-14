طيران مجهول يقصف رتلاً مسلحًا جنوب وداى جارف بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 14 ديسمبر 2018, 07:37 مساء

 أفاد سكان من منطقة وداي جارف بأنّ طيرانًا حربيًا مجهولاً قصف رتلاً مسلحًا يعتقد أنه يضم عناصر فارّة من تنظيم «داعش».

وقال أحد السكان في اتصال لـ«بوابة الوسط» إن القصف سمعه أهالي المنطقة في جنوب وادي جارف القريبة من  منطقة «ازكير».

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