الرصاص العشوائي يتحصّن بـ«الغطاء الاجتماعي».. ضحايا بالعشرات وتحذيرات أمنية

احتجاج على ظاهرة الرصاص العشوائي التي تخلف ضحايا من المدنيين (بوابة الوسط)

لا يزال جسد حليمة يحمل آثاراً مؤلمة لظاهرة الرصاص العشوائي التي تعانيها أنحاء متفرقة من البلاد، بعد أن استقرت واحدة في جسدها أُصيبت بها في محل إقامتها بمنطقة السلماني في بنغازي.

في هذا اليوم الذي لا يبارح ذاكرتها، اخترقت الرصاصة الحجاب الحاجز لحليمة (49 عاماً)، ومرت من تحت الكبد وفوق الكلية اليمنى، وأصابت القولون المستعرض واستقرت في آخر فقرة، وبعد عديد الجراحات والعمليات داخل وخارج البلاد لا تزال الرصاصة موجودة وإخراجها يهدد بالإعاقة.

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ولم تكن حليمة وحدها ضحية هذا الرصاص العشوائي، إذ أُصيب زكريا شمسه (23 عاماً) برصاصة في الكتف أمام محل إقامته بشارع عشرين أثناء جنازة في المنطقة، حيث قبع في المستشفى وأُجريت له جراحه حتى تعافى.

وخلف حليمة وزكريا يقف طابور طويل من الضحايا الذين لم تفلح الجهود والمناشدات في وضع حد لظاهرة أصابهم انتشارها في مدن ليبية عدة منذ العام 2011، ولا تتوافر لها إحصاءات دقيقة، ورغم ارتفاع فاتورة الخسائر البشرية، والمطالبة بردع أمني ومنع استعمال السلاح في أي مناسبة، ورفع الغطاء الاجتماعي عن مطلقي الرصاص، إلا أن المستشفيات لا تزال تستقبل ضحايا.

تحديات للأطباء

ولعل القطاع الطبي هو الأكثر احتكاكاً ومعاناة من هذه الظاهرة، حيث لا تقتصر الإصابات التي يستقبلها مستشفى الجلاء على بنغازي فقط، لكنه يستقبل أيضاً من مدن درنة وطبرق والجفرة وسبها والكفرة.

وحسب إحصاءات المستشفى تسجل أعداد قتلى وجرحى «الرصاص العشوائي» تراجعاً منذ عامين، إذ تسلم مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ثلاثة قتلى و52 جريحاً منذ 1 يناير وحتى 30 نوفمبر من العام الجاري، مقابل 11 قتيلاً و118 جريحاً في العام الماضي، وبلغت الإحصائية 36 قتيلاً و264 جريحاً حصيلة الرصاص العشوائي خلال 2016.

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ويقول اختصاصي الجراحة العامة عبدالجواد العبيدي لـ«الوسط»، إن التعامل مع حالات إطلاق النار يبدأ بتقديم الإسعافات الأولية، وهناك خطوات طبية جراحية متعارف عليها في كيفية التعامل مع الحالات سواء في غرفة العناية المركزة أو الإسعاف، وحسب مكان الإصابة في الجسم وخطورته وكل حالة لها أهمية.

ويضرب مثلاً بالقول: «الإصابة البسيطة أو السطحية، التي لا يوجد بها نزيف تختلف عن الإصابة التي تعاني نزيفاً أو مكاناً حساساً بالجسم، بداية بالمحاليل الوريدية وإيقاف النزيف ومعالجة الإصابة مباشرة، ومن أكثر المناطق عرضة لإطلاق النار ( الرأس والساقين والصدر).

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وأوضح العبيدي أن هناك مثل هذه الإصابات لا تحتاج إلى كثير من الإمكانات، وأكثر ما يتم التفكير به هو إيقاف النزيف لإنقاذ حياة المريض، وهذا لا يحتاج إلى أجهزة متطورة إلا إصابات الأوردة والشرايين، هنا نحتاج إلى شريان صناعي، وفي مستشفى الجلاء متوافر وبكثرة والوضع حالياً في تحسن للأفضل، وفي عدم توافر العلاج في المستشفى يقوم أهل المريض بتوفيره وفي العادة فإن أغلب الأدوية المطلوبة تكون متوفرة بالمستشفى.

وعن المشكلات التي يواجهها الأطباء عند خروج المريض من غرفة العمليات، يقول العبيدي: «قلة العناصر الطبية المساعدة ( التمريض) والمرافقين، خاصة إذا كانت الحالة خطيرة أو حرجة وينتقل المريض إلى مرحلة الالتهاب في الصدر، ومجهود الطبيب الذي بذل يذهب سدى».

وأشار إلى أن غرفة العمليات من كثرة إصابات الحرب التي مرت بها البلاد أصبح لدى أغلب الأطباء خبرة كافية عند استقبال الحالات فتتم معرفة إذا كانت تحتاج إلى عناية فائقة أو العمليات أو إسعافها فقط، ويصبح ناتج مثل هذه الإصابات للأحسن بعد العلاج.

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كما قال اختصاصي جراحة العظام، الدكتور سالم مبسوط في تصريح إلى «الوسط»، إن التعامل مع هذه الحالات حسب الإصابة وخطورتها على حياة المريض. هناك حالات كسور سواء في القدم أو اليد أو الحوض أو تهتك. غالباً ما نلجئ إلى تثبيتات البلاتين، وآخر خياراتنا هو البتر للجزء المصاب إذا فقدنا الأمل في العلاج.

وأكد مبسوط، أن ما يحتاجه طبيب العظام في الغالب هو البلاتين لتثبيت الإصابة وهذا متوافر من قبل إدارة المستشفى، وأدوية العظام تكون أغلبها متوافراً، إما من المستشفى أو من أهل المريض لإتمام عملية الشفاء، والمشاكل التي تواجهنا هي نقص التمريض وكثرة المرافقين.

تحذيرات أمنية.. ولكن

ومع استمرار الظاهرة، تطلق الجهات الأمنية تحذيرات متكررة متوعدة بعقاب رادع، إذ سبق أن طالبت مديرية أمن بنغازي بتجنب إطلاق الرصاص العشوائي، خاصة خلال الأفراح والمناسبات الاجتماعية التي تفشت فيها هذه المظاهر الخطيرة بشكل كبير.

وتوعدت مديرية أمن بنغازي في بيان تحذيري سابق، كل من يخالف هذه التعليمات، مؤكدة أنها ستتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة في سبيل القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تشكل تهديداً على حياة المواطنين بكافة أعمارهم.. كما فرضت وزارة الداخلية، بالحكومة الموقتة، على أصحاب صالات الأفراح توقيع تعهد وعدم قبول الحجز حتى الحصول على تعهد من أصحاب المناسبات الاجتماعية بعدم رماية الرصاص في محيط وأمام الصالات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المناسبة حال إطلاق الرصاص وإحالتهم للنيابة العامة بتهمة حيازة السلاح، للحد من الرماية العشوائية.

ويقول مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الرائد طارق الخراز، في تصريح إلى «الوسط»، إن الأجهزة الأمنية تمتلك صلاحيات كاملة لضبط أي مسلح ومصادرة سلاحه وتحويله إلى النيابة العامة، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية والجهات المختصة ستكون لديها آلية لجمع السلاح والرادع في الفترة المقبلة.

فوضى السلاح

لكن تبقى الإشكالية في كمية السلاح الموجودة بالشارع، التي تقع خارج الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفي هذا السياق يقول الخراز: «ما مرت به مدينة بنغازي من ظروف استثنائية وانتشار الميليشيات وفوضى السلاح، وتهميش الأجهزة الأمنية والعسكرية في ذلك الوقت ساهم في فوضى انتشار السلاح وعمليات القتل والاغتيال والجرائم الجنائية»، واستطرد قائلاً: «الوضع بدا مختلفاً الآن وستكون هناك آليات جديدة لجمع السلاح ومصادرة الأسلحة غير المرخصة».

ويبقى الإشكال قائماً بشأن الغطاء الاجتماعي لمرتكبي هذه الجرائم، إذ يقول المواطن وحيد الزوي: «الحل يأتي عن طريق القبيلة والعرف، فأي مناسبة اجتماعية تسجل إصابات جراء الرماية العشوائية تتحمل القبيلة الدية حتى لو كانت الرصاصة ليست منهم، مقترحاً أن يجتمع مدير الأمن ومجلس الحكماء مع مشايخ وأعيان القبائل لإقرار الأمر.

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لكن المواطنة فريحة الفزاني تقول: «طالما الأجهزة الأمنية تعجز عن ضبط المتجولين بالأسلحة في الشوارع، فالمشكلة ستكون موجودة، وسيقتل المدنيون سواء بالرصاص العشوائي أو السطو المسلح أو في مشاجرات».

وأضافت: «ما نراه اليوم مدينة أنهكتها الحرب والإرهاب والتطرف والفساد الإداري والمالي، من حق المواطن أن يبقى آمناً بعيداً عن السلاح وهذا أبسط حقوقنا بعد أن قدمنا تضحيات جمة في دعم الجيش والشرطة في حربهما على الإرهاب».

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