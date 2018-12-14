بلدية طرابلس: 85% من المتسولين المضبوطين أجانب

القبض على عدد من المتسولين في بلدية طرابلس (الإنترنت)

قالت بلدية طرابلس المركز إنّ 85% من المتسولين الذين جرى القبض عليهم من جنسيات أجنبية، وذلك منذ إطلاق حملة لمكافحة ظاهرة التسول والتي استهدفت الشوارع الرئيسية داخل البلدية.

وأشارت البلدية في منشور عبر صفحتها، تعقيبًا على تساؤلات عديدة منذ الأمس، إلى أنّ عدد الليبيين الذين تم القبض عليهم لا يتجاوز 15%، لافتًا إلى أنّه جرى إطلاق سراح الليبيين بعد استجوابهم من طرف الأخصائي الاجتماعي.

وأضافت أنّ الأخصائيين الاجتماعيين كانوا من ضمن فريق العمل، وأنّ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يتولى التعامل مع الأجانب.

بلدية طرابلس تطلق حملة لمكافحة التسول

وأوضحت البلدية أنّها ستقوم بالتنسيق ودعم صندوق الزكاة بتخصيص مبلغ مالي شهري لكل من يثبت أنه فعلًا محتاج من الليبيين، لافتة إلى أنها تستعد لاستقبال مقترحات عملية لمساعدة الفقراء.

وأعلنت البلدية بالأمس أنّها «ضبطت (48) متسولًا بينهم (رجال، نساء، أطفال) من مختلف الأعمار والجنسيات الأجنبية ومن بينهم ليبيون».

وأشارت إلى أن الحملة جاءت نتيجة الاجتماعات التي جرت بدعوة من البلدية مع مديرية أمن طرابلس ووزارة الشؤون الاجتماعية والحرس البلدي ومكتب التنسيق الأمني وجهاز الهجرة غيرالشرعية ومكتب صندوق الزكاة.

لكنّ الحملة أثارت جدلاً بين المواطنين، بعضهم علّق عبر صفحة البدلية على «فيسبوك»، منتقدًا عمليات القبض على المتسولين، داعيًا إلى ضرورة وجود حل جذري للمشكلة سواء بتوفير عمل أو مساعدات للحصول على رواتب ضمان.

لكنّ آخرين اعتبروا تزايد الظاهرة أمرًا مقلقًا باعتبار أنّ البعض يستغل الأطفال في عمليات التسول، مطالبين بتوقيع عقوبات قاسية بحق مستغلي الأطفال في هذه الظاهرة.