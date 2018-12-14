بتراجع إمدادات ليبيا.. 3 أسباب وراء تحسن أسعار النفط

أسعار الخام تلقت الدعم من تعطل صادرات نفط ليبية

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في آسيا، متأثرة بالتفاؤل المتزايد بشأن اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها حول خفض الإنتاج والتقديرات التي تشير إلى تراجع مخزونات الخام الأميركي، بالإضافة إلى انتعاش أسواق الأسهم العالمية، وتعطل الإمدادات من حقل الشرارة الليبي.

فقد ارتفعت أسعار الخام نحو 1% مع تعافي سوق الأسهم، وقال محللون إن الأسعار تلقت الدعم أيضا من تعطل صادرات نفط ليبية بعد أن سيطر مسلحون محليون على حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل في البلاد.

أسعار النفط ترتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأميركية

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 60.86 دولار للبرميل بزيادة قدرها 66 سنتا أوما يعادل 1.1% مقارنة مع الإغلاق السابق، وفقا لوكالة «رويترز».

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.22 دولار للبرميل بارتفاع قدره 57 سنتا أوما يعادل 1.1%.

«اتفاق أوبك» وتوقف «الشرارة» يرفعان أسعار النفط لتسجل تحسنا منذ إعلان أوبك وحلفائها بقيادة روسيا ،الجمعة، عن خفض في الإنتاج قدره 1,2 مليون برميل يوميا للأشهر الستة المقبلة.وبعد ارتفاع سريع جاء انخفاض واضح بينما تشعر الأسواق بالقلق من طرق تطبيق الاتفاق في أجواء التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وقال المحلل لدى مجموعة «أواندا» المالية ستيفن إينيس إن «التفاؤل تجدد» بعد نشر موسكو والرياض تفاصيل عن الاقتطاعات في الإنتاج، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس»

أسعار النفط ترتفع متأثرة بتوقف الإمدادات في ليبيا

في الوقت نفسه، ذكر الاتحاد المهني «المعهد الأميركي للنفط» أن المخزونات الأسبوعية للخام الأميركي تراجعت بمقدار 10,2 ملايين برميل الأسبوع الماضي، كما ذكرت وكالة بلومبرغ للأخبار المالية. وهو انخفاض أكبر مما كان يتوقعه الممحللون. وقال اينيس إن «انتعاش أسواق الأسهم العالمية تحت تأثير الآمال في تحقيق تقدم بشأن المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، دعم الأسعار».

وتحسنت الأسعار لسبب آخر هو الأنباء عن إغلاق واحد من أكبر الحقول النفطية في جنوب غرب ليبيا. وكان برميل برنت أغلق على 60,20 دولار في لندن الثلاثاء، بزيادة قدرها 23 سنتا، ووصلت أسعار نفط برنت إلى أدنى مستوياتها منذ مارس الماضي. أما برميل النفط الخفيف، فقد ربح 65 سنتا وبلغ سعره 51,65 دولار عند الإغلاق في نيويورك.